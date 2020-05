Casalpusterlengo, morto sul colpo un bambino caduto dal quinto piano

Un bambino di 3 anni è morto sul colpo dopo essere caduto dal quinto piano dell’appartamento dove viveva con la sua famiglia a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. La tragedia è avvenuta nella mattinata di lunedì 25 maggio nel cortile interno del condominio situato in via Cavallotti. Sul posto è arrivato subito il personale dell’Areu, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Un’eliambulanza era stata chiamata per un soccorso disperato, ma il mezzo è stato fatto rientrare ancora prima che giungesse sul luogo della tragedia proprio perché per il bambino non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale, che ora dovranno indagare sull’accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. La cittadina in provincia di Lodi dove è avvenuta la tragedia, Casalpusterlengo, era balzata agli onori della cronaca lo scorso febbraio quando era scoppiata l’epidemia di Coronavirus in Italia. Qui, infatti, si trovava l’azienda dove lavorava Mattia M., il 38enne di Codogno ormai noto per essere il cosiddetto “paziente 1”.

