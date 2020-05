Prova esperimento di scienze a casa, bambino riporta ustioni sul 60 per cento del corpo: è grave

Torino, bambino prova un esperimento di scienze a casa e rimane ustionato da una fiammata: è grave

Un esperimento di scienze in casa finito in tragedia. Un bambino di 10 anni, residente a Collegno, è rimasto ustionato ed è stato operato d’urgenza nella notte. Trasportato al Regina Margherita dai soccorsi, il bambino è stato messo in coma farmacologico per essere intubato. La prognosi rimane riservata. Si apprende che le ustioni più gravi riguardano volto e torace ed è probabile che i medici dovranno sottoporlo a un altro intervento nel corso della giornata di oggi. Il bambino presenta ustioni sul 60% del corpo.

Il bambino si trovava a casa con la mamma a Collegno, nella cintura di Torino, e aveva deciso d’impegnarsi in un esperimento di scienze, quando una fiammata l’ha travolto e gli ha lasciato le ustioni sulla parte superiore del corpo: il tutto sotto gli occhi attoniti della madre, la quale ha chiamato i soccorsi. Il bambino è rimasto vigile, anche all’arrivo degli operatori del 118. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme.

