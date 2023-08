Lodi, il ciuccio cade in giardino: bambino di 2 anni avvelenato dal topicida

Un bambino di 2 anni è stato avvelenato dal topicida mentre stava giocando nel giardino dell’appartamento dove vive con i suoi genitori in provincia di Lodi: secondo quanto ricostruito a far arrivare alla bocca la sostanza tossica è stato il ciuccio che, caduto a terra, è venuto a contatto con il veleno.

La vicenda è avvenuta a San Martino in Strada, in provincia di Lodi: il piccolo è stato immediatamente in elisoccorso all’ospedale di Bergamo dove si trova sotto stretta osservazione dei medici.

Gli esami del sangue effettuati sul piccolo hanno escluso che il bambino possa peggiorare nelle prossime ore: lo ha riferito il parroco don Davide Chioda che è contatto con la famiglia.

Le responsabilità, secondo quanto ha rivelato il sacerdote, sarebbero da attribuire alla ditta di derattizzazione intervenuta nella casa del bambino: “Questi operai penso siano stati imprudenti a lasciare delle pastiglie di veleno per terra”.