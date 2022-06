Una bambina di cinque anni si trova ricoverata in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma, dopo aver urtato con la testa il rimorchio di un trattore, mentre era affacciata al finestrino dell’auto sulla quale viaggiava con i genitori, il fratello e la nonna. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 11 giugno in una zona di campagna di Atina, vicino Frosinone.

La bimba stava facendo ritorno a casa con la famiglia a bordo di una Fiat Punto. Era seduta sul sedile posteriore insieme alla nonna quando ha sbattuto la testa contro il mezzo agricolo. Sia l’auto che il trattore erano in movimento e pare che procedessero l’uno in senso contrario dell’altro lungo la stretta via Ferriera, nella frazione di Ponte Melfa. Da ricostruire la dinamica, sulla quale indagano i carabinieri.

La bambina è stata soccorsa d’urgenza dal personale del 118 e trasferita in elicottero al policlinico Gemelli di Roma, dove nel corso della notte è stata operata per la rimozione di un ematoma. Il trauma alla testa è grave e la prognosi è riservata. La piccola è quindi ricoverata in terapia intensiva, in coma farmacologico.