Bambina ingerisce droga: ricoverata in ospedale a Foggia

Ha appena un anno la bambina ricoverata nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia per aver ingerito droga. La piccola al momento è in coma farmacologico e molto probabilmente gli stupefacenti che ha ingerito sono cannabinoidi.

Secondo quanto riferito da fonti investigative, la bambina è stata portata al pronto soccorso nella serata del 10 ottobre dai genitori, una coppia di nomadi, 34 anni lei e 39 lui, di nazionalità croata. Sin da subito i medici hanno riscontrato le condizioni gravissime in cui verte la piccola.

Quando è arrivata in ospedale, la bambina era già priva di conoscenza. Immediatamente i medici l’hanno soccorsa e l’hanno sottoposta a una serie di analisi per accertare se la piccola avesse ingerito sostanze stupefacenti.

Intanto sono state informate le forze dell’ordine che hanno provveduto subito a perquisire l’abitazione della famiglia, una roulotte posizionata alla periferia della città. All’interno gli uomini dei carabinieri non hanno trovato tracce di sostanze stupefacenti, ma la posizione della famiglia resta al momento al vaglio degli inquirenti.

“Per favore lasciateci stare, siamo preoccupati”. Solo poche parole disperate escono dalla bocca del papà della piccola. I genitori della bambina si sono trincerati nel loro silenzio e non vogliono parlare con la stampa.

La famiglia al momento attende fuori dall’ospedale di avere notizie sulle condizioni della bambina, che restano stazionarie. I medici hanno riferito che la piccola è in coma farmacologico per far sì che l’organismo riesca a smaltire le sostanze stupefacenti ingerite dalla bambina. Per ora è ancora presto per sciogliere la prognosi, ma i medici sembrano ottimisti.

