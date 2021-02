Covid, a Bologna una bambina di 11 anni ricoverata in rianimazione: “Non ha altre patologie”

Il Bolognese è nel pieno del “terzo picco” della pandemia di Coronavirus e, “come per il circondario imolese” dove sono in vigore restrizioni da “arancione scuro”, si “valutano” misure più severe per contenere i contagi. Contagi che preoccupano specie alla luce di alcune notizie di cronaca che si rincorrono. L’ultima riguarda una bambina di 11 anni che – secondo quanto riporta Repubblica – sana e senza patologia pregresse, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna per complicazioni dovute al Covid: un caso preoccupante, che conferma come questo virus, sebbene meno aggressivo in bambini e ragazzi, in alcuni casi possa invece essere molto pericoloso anche per loro.

“In questo caso – si legge ancora – è stata rilevata la presenza di un batterio durante gli esami molto approfonditi cui la paziente è stata sottoposta, ma non si sa questa sia stata una concausa della grave infezione o invece una conseguenza”. Sta di fatto che la piccola è peggiorata nel giro di poco dopo essere risultata positiva al Coronavirus. La notizia dell’aggravamento delle condizioni della bambina era cominciata a circolare già qualche giorno fa tra i genitori dei compagni di classe della scuola media che la giovane paziente frequenta, poi è arrivata la conferma dall’ospedale.

Secondo la Regione Emilia Romagna, c’è stato un aumento del 23% dei contagi tra i ragazzi in età scolare nelle ultime due settimane, complice probabilmente la circolazione delle varianti. Il che ha anche spinto le istituzioni locali a disporre proprio per l’area metropolitana di Bologna a partire da sabato 27 febbraio il passaggio in zona arancione scuro.

