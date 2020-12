Avellino, ambulanza si schianta durante il soccorso: muore la paziente 40enne

Una donna di 40 anni è morta in ospedale dopo un incidente in cui è rimasta coinvolta l’ambulanza del 118 che era andata a prestarle soccorso. È successo in provincia di Avellino.

Michela Pascarosa, di Atripalda, due giorni fa aveva chiesto l’intervento di un’ambulanza perché si sentiva male. Il mezzo di soccorso la stava trasportando al Moscati di Avellino quando ha avuto un incidente con un’altra vettura.

La 40enne è deceduta per infarto, ma gli inquirenti devono stabilire se la morte sia stata o meno un effetto del sinistro. La procura di Avellino ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della donna per fare chiarezza.

L’incidente è avvenuto all’incrocio di via San Lorenzo ad Atripalda. Sul posto è intervenuta un’altra ambulanza per trasportare la donna, che nel frattempo aveva avvertito un malore, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

