Autista del bus si masturba mentre guida: filmato da due passeggeri

Un autista del Cotral di Roma è stato immortalato in un video finito in diverse chat mentre si masturbava.

A girare il filmato sono stati due adolescenti, che si trovavano a bordo del bus. Lo riporta Repubblica, secondo cui la clip è stata inviata al gruppo Facebook Welcome to favelas ed è poi circolata in gruppi privati.

I due giovani hanno riferito di aver girato il video ieri, 11 gennaio, intorno alle 15, nella tratta tra Palombara Sabina e Monterotondo, in provincia di Roma.

Tuttavia, le immagini non consentono il riconoscimento dell’autista. Ragion per cui Cotral potrebbe avere difficoltà a risalire all’identità del dipendente.

Già lo scorso anno, un episodio simile aveva interessato un autista dell’Atac. Il video, però, era circolato nella chat dei colleghi. Un errore “spiacevole” in cui era incappato lo stesso autista, nonché autore del video, il quale aveva probabilmente sbagliato destinatario su Whatsapp.