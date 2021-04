Ieri – sabato 17 aprile – si sono verificati assembramenti in centro a Roma, a Prati, fino all’Eur, soprattutto di giovanissimi, che dopo l’ultima zona rossa sono tornati ad affollare strade e piazze.

Prima delle riaperture e zone gialle previste per il 26 aprile a preoccupare è l’assenza di mascherine, ma anche il ritorno della violenza: ieri sera risse fra via di San Francesco a Ripa, vicolo del Cinque e via Cisterna, a Trastevere, fra gruppi di ragazzi che si sono anche lanciati oggetti. Una 21enne è rimasta ferita al volto dopo essere stata colpita da una bottiglia. Per fortuna non è grave e la polizia, intervenuta in forze, indaga per rintracciare chi è stato e i partecipanti alle zuffe.

La folla è tornata ai livelli di febbraio, come si è visto a via del Corso, via Cola di Rienzo, piazza Cavour, Campo de’ Fiori. Calca in alcuni vicoli sempre a Trastevere. Come si vede nel video in testa all’articolo, la percezione della circolazione del virus tra i giovani che si riuniscono per starda senza protezioni non corrisponde ai posti letto ancora purtoppo pieni negli ospedali.

