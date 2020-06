Dodici persone sono state arrestate dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti e appalti truccati. Tra gli arrestati, secondo quanto rivelato da Ansa, figura anche Paolo Bellini, dirigente dell’Atm, responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane.

Nel contempo, si è svolto l’interrogatorio di garanzia di Silvia Trezzi, ex sindaca di Cinisello Balsamo arrestata per corruzione. Dopo essersi dimessa dalle proprie cariche in seno alla Città Metropolitana di Milano e nel PD, Trezzi ha respinto l’accusa di aver favorito la supervalutazione di aree del Parco del Grugnito (Cinisello Balsamo), in cambio di favori, promesse di denaro e incarichi per il marito, anch’egli interrogato come l’imprenditore coinvolto. L’ex Sindaca, difesa dall’avvocato Vinicio Nardo, ha spiegato di aver agito nell’interesse della collettività, “per sbloccare cause e contenzione che inabilitavano iniziative per migliorare Cinisello. Le sue iniziative miravano a risolvere queste situazioni”.

