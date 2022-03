Arrestato 18enne che ha investito bimba ucraina a Crotone: “Incidente provocato deliberatamente”

E’ stato arrestato il 18enne alla guida dell’auto che domenica a Crotone ha investito e ucciso una bimba ucraina di 5 anni, arrivata in Italia da pochi giorni con i genitori per sfuggire alla guerra. Il giovane avrebbe provocato deliberatamente l’incidente per screzi con un 16enne italiano che era con lei. Al momento della tragedia con loro stava camminando anche la cugina della vittima, una 17enne con cui è fidanzato il 16enne e sulla quale avrebbe messo gli occhi anche il giovane alla guida.

Secondo l’ordinanza di custodia cautelare le responsabilità del 18enne sono emerse dopo un tentativo del padre di eludere le indagini addossandosi la colpa, e sono state suffragate dalle altre dichiarazioni acquisite. I carabinieri, dunque, avrebbero accertato che i tre pedoni stavano passeggiando in fila indiana fuori dalla sede stradale, quando sono stati incrociati da un Doblò Fiat arancione che, dopo aver effettuato un’inversione di marcia poco più avanti, è ritornato a forte velocità verso di loro, colpendo il giovane 16enne e la piccola, deceduta sul colpo. Le esigenze cautelari adottate sono state motivate dalla reiterazione dei reati di guida senza patente, già commessi nell’agosto del 2020 e a marzo 2022 dal 18enne. Quest’ultimo, dopo la notifica della misura, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Crotone e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.