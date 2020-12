“Potreste chiedere anche voi a Pornhub”, chiede un utente. “Dopo questo periodo di stress, sicuramente aiuterà a rilassarci”, risponde il profilo ufficiale. Succede sull’App Io, necessaria per le iscrizioni al Cashback, il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici che partirà con gli acquisti di martedì 8 dicembre.

Tantissimi utenti si sono trovati di fronte ad alcuni messaggi di errore mentre cercavano di iscriversi al Cashback sulla App Io: “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta”. “Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat”.

“Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere”. Per questo motivo la stessa App dal proprio profilo Twitter ha lanciato una serie di informazioni per aiutare gli utenti. Un vero e proprio thread composto da cinque differenti tweet in cui si riscontravano i problemi sostenendo di essere al lavoro per risolverli.

A questo punto non poteva mancare il commento sarcastico. “Potreste chiedere anche voi a Pornhub”, ricordando quanto accadde con il sito dell’Inps finito in tilt per le numerose richieste del bonus per le partite Iva con il sito porno che offrì i propri server per sostenere la mole di richieste. La risposta che non ti aspetti arriva dal profilo ufficiale dell’App Io: “Dopo questo periodo di stress, sicuramente aiuterà a rilassarci”. Non è uno scherzo, è successo davvero.

