Anziano al pronto soccorso con un’ischemia, ma non c’è posto: trovato morto nel parcheggio

Per diverse ore nessuno si era accorto della sua assenza. Un uomo di 73 anni è stato trovato privo di vita all’esterno dell’ospedale “Santissima Trinità” di Sora, dove era stato portato il giorno prima per un’ischemia. L’anziano era ancora in attesa di un posto letto quando è uscito dal pronto soccorso, nella giornata di martedì. È stato ritrovato in serata da un passante, che ha fatto la tragica scoperta mentre andava a recuperare la macchina. Il corpo era a terra, sotto a un albero, a poca distanza dagli stessi uffici amministrativi dove aveva lavorato prima della pensione. A riporta la notizia è Il Messaggero, secondo cui i familiari hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Dovranno accertare come l’uomo abbia potuto lasciare la barella e uscire dall’ospedale senza che per diverse ore nessuno se ne accorgesse. È stata anche disposta l’autopsia.

L’uomo era stato portato lunedì a bordo di un’ambulanza dopo aver avuto un’ischemia. Nelle ore successive le sue condizioni erano migliorate, anche se rimaneva ancora in attesa di un posto letto e del completamento degli accertamenti. Intorno alle 11 del giorno successivo aveva chiamato la moglie per aggiornarle, dicendo che era stanco di aspettare. Nel pomeriggio l’ospedale aveva chiamato la donna per chiederle se l’uomo fosse rientrato a casa. Iniziano le ricerche: il timore è che l’uomo possa essersi allontanato volontariamente, ma nessuno immagina il peggio. Fino al tragico epilogo.