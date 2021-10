Uno schianto fatale ha spezzato la vita di tre giovani ballerini italiani. Doveva essere un’avventura nel deserto, ma si è trasformata in una tragedia. Antonio Caggianelli di Bisceglie, 33 anni, Nicolas Esposto di San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino, 28 anni, e Giampiero Giarri di Roma, 32 anni, sono morti in un’incidente avvenuto venerdì scorso a Riad, in Arabia Saudita.

I tre uomini si trovavano nel Paese arabo per esibirsi. Nel loro giorno libero avevano deciso di partecipare a una gita nel deserto, ma le due auto su cui viaggiavano sono finite in una scarpata. Oltre ai nostri tre connazionali, nello schianto sono morte altre due persone del posto. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente: la jeep è precipitata all’improvviso in una scarpata.

Per recuperare i corpi delle vittime si è reso necessario l’intervento di un elicottero e domenica c’è stato il riconoscimento delle salme che dovrebbero essere rimpatriate nei prossimi giorni. Una vicenda drammatica che ha commosso tutti coloro che conoscevano Antonio, Nicolas e Giampiero. Dopo l’incidente, si è subito attivata la Farnesina, che è in stretto contatto con le famiglie. I tre giovani facevano parte del corpo di ballo “Aggiungi un posto a tavola”, produzione del Brancaccio di Roma, guidata da Gianluca Guidi, il quale sui social ha commentato commosso: “Fella, Sarri e Caggia, eravate veramente tre persone meravigliose. Vi volevo un bene infinito!”.

LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA