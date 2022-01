Antonella Viola finisce sotto scorta: “Ho ricevuto una lettera con un proiettile dai No Vax”

L’immunologa Antonella Viola ha ricevuto una lettera minatoria con un proiettile per le sue posizioni a favore sulla vaccinazione dei bambini. A confermarlo, in un suo articolo su La Stampa, è la stessa Viola, che sarà protetta da una scorta.

“Due giorni fa ho ricevuto una lettera di minacce a me e alla mia famiglia, accompagnata da un proiettile, in cui mi si chiede di dichiarare pubblicamente che i bambini non devono essere vaccinati”, ha detto Viola nel suo articolo, in cui ha appoggiato la decisione presa ieri dal governo di imporre l’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni di età, nonostante la strada “tortuosa, forse eccessivamente graduale” scelta dal governo.

“Ecco a cosa siamo arrivati!”, ha detto l’immunologa che ha puntato il dito contro “queste persone che si definiscono No Vax” i quali, “nel loro delirio complottista”, hanno scelto “noi scienziati come nemici, bersagli della loro rabbia inutile”. “E questo anche grazie a quella parte della politica che strizza l’occhio a chi grida ‘giù le mani dai bambini’ o stupidaggini di questo tipo”, ha poi aggiunto. “Siamo al punto che si rischia di finire sotto scorta per aver parlato di scienza e salute, per aver detto che tra una malattia potenzialmente grave e un vaccino sicuro non c’è discussione che tenga”.

“Se avessi davanti l’autore o l’autrice della lettera anonima gli direi che lo farò ancora perché non posso dire che i bambini non sono da vaccinare”, ha detto Viola al Corriere della Sera. “Sarebbe come volere il loro male, metterei a rischio le loro vite e questo per me è inaccettabile. I casi di bambini in ospedale sono in aumento, alcuni finiscono in terapia intensiva”, ha affermato al quotidiano milanese, che ha pubblicato il testo della lettera minatoria.