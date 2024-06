Prove d’estate sull’Italia: sole e temperature oltre i 30°, arriva l’anticiclone Scipione

Prove d’estate sull’Italia: sole e temperature oltre i 30°

Primo vero assaggio d’estate con l’arrivo dal Nordafrica dell’anticiclone Scipione, che porterà sull’Italia sole e temperature oltre i 30 gradi.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Il Meteo, conferma a La Repubblica che entro venerdì si raggiungeranno i primi 35°C anche al Nord e i primi 38-39°C diffusi al Sud (Isole Maggiori, Calabria e Puglia) come effetto diretto della vasta espansione dell’Anticiclone Nordafricano verso l’Italia. Un quadro incandescente grazie a Scipione!

Prima di arrivare al caldo insopportabile, avremo ancora ore di rovesci e temporali al Nord e qualche momento di frescura anche al Centro-Sud. Nel pomeriggio di martedì 4 giugno, infatti, si prevedono acquazzoni sparsi al Nord, specialmente a nord del Fiume Po, con fenomeni più frequenti su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti.

Al Centro e al Sud non mancheranno nuvole di passaggio e le temperature massime saliranno rispettivamente fino a 24-27°C e 31-33°C, senza però raggiungere il caldo africano.

Da mercoledì l’anticiclone inizierà a dominare con sole prevalente su tutto lo Stivale: sono attesi i primi picchi oltre i 30°C anche al Centro, mentre al Sud qualche nuvola impedirà un vero e proprio aumento termico nordafricano. Al Nord si inizierà a percepire l’estate.

Tra giovedì e venerdì, un cielo prevalentemente sereno e una maggiore intensità di Scipione spingeranno il termometro verso l’alto: al Nord si prevedono 34°C a Bologna, al Centro 32°C a Terni e 30°C con molta umidità, al Sud si toccheranno i 36°C, naturalmente all’ombra. Il vero picco di caldo arriverà nel weekend, con temperature fino a 39-40°C all’ombra tra Sicilia, Sardegna e Calabria, 35-36°C anche nelle zone interne del Centro, e un’afa intensa in Pianura Padana con temperature percepite molto più alte dei 32-33°C reali.

La parola d’ordine sarà afa. La particolarità di questa prima ondata di calore sarà infatti l’afa: condizioni calde e molto umide a causa delle abbondanti piogge delle ultime settimane.

Il primo sole estivo farà ‘ribollire’ i terreni saturi d’acqua, creando un ambiente quasi tropicale con una sensazione di afa opprimente, specie in Emilia Romagna, lungo i settori adriatici, ma in pratica in quasi tutte le zone interne, fondovalle alpini compresi.

Le previsioni per l’Estate 2024 Scipione porterà l’Africa in Italia e l’umidità aumenterà, creando un mix esplosivo con afa opprimente e pericolosa. La prima ondata di calore è infatti la più dannosa per la salute di bambini e anziani, poiché il corpo non è ancora pronto al repentino cambiamento delle condizioni meteo. A Milano, ad esempio, venerdì scorso la massima era di 16°C, come in autunno, mentre tra pochi giorni avremo quasi il doppio dei gradi (°C). Scipione ci farà assaporare i primi segnali di un’estate 2024 che i modelli prevedono decisamente rovente in tutta Italia.