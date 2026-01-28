Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Annamaria Bernardini de Pace contro Corona: “È un diffamatore, tutti dovrebbero denunciarlo”

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Ha una grande sete di vendetta, domandiamoci il perché": le parole della legale

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Annamaria Bernardini de Pace contro Fabrizio Corona. La legale, che ha fatto causa all’ex paparazzo per la vicenda degli audio rubati di Raoul Bova, trasmessi proprio nel programma Youtube di Corona, Falsissimo, ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica: “Per fermare Corona, tutti dovrebbero fare come Raoul e Signorini: semplicemente denunciarlo”. Secondo Bernardini de Pace “il giudice è stato fantastico perché ha dato una spettacolare lezione dal punto di vista etico, giuridico e giornalistico. Ha raccolto nella sua decisione tutti i problemi che ci sono in questa vicenda. Non è giusto che siamo nelle mani di uno che non è un giornalista e continua a infamare chiunque. Sono strafelice di questo provvedimento. Ogni avvocato dovrebbe leggere quanto scritto dal giudice Roberto Pertile”.

La legale, quindi, sottolinea che se Corona va in onda lo stesso con il suo programma “è diffamazione e ogni inadempimento al provvedimento lo pagherà con le multe fissate dal giudice. Prima di tutto lui non è giornalista ma comunque, anche se lo fosse, dovrebbe rispondere come tutti i giornalisti del reato di diffamazione. Fabrizio Corona non ha nulla da perdere e fa quello che vuole”. Nel suo caso “il Garante della privacy ha deciso in cinque giorni. Ma la battaglia giudiziaria non è finita, ci sono ancora in corso tutte le altre cause. Tutti gli atti sono stati già scritti, aspettiamo le prossime udienze”.

Bernardini de Pace, quindi, spiega che Corona “ha una grande sete di vendetta, domandiamoci il perché. Si deve intervenire una volta per sempre. Se tutti i giudici si muovessero come Pertile, lui perderebbe una causa dopo l’altra. Finché c’è gente che si abbona al suo podcast e chi cede ai ricatti, lui andrà avanti. Ma se davanti a sé avesse una serie di multe e di risarcimenti da pagare, le cose cambierebbero radicalmente”. E sull’ex genero afferma: “Sta benissimo, felice di non aver ceduto al ricatto e di essere stato l’apripista di questi provvedimenti. Spera che adesso tutti gli altri facciano altrettanto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Flavio Alberti: “Il Villaggio olimpico di Fiames? Un’occasione mancata per il territorio”
Cronaca / Busitalia (Gruppo Fs) acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrata
Cronaca / “Alla Gen Z il futuro fa paura”: al via la campagna di Salesiani per il sociale per sostenere i progetti su educazione, studio e lavoro
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Flavio Alberti: “Il Villaggio olimpico di Fiames? Un’occasione mancata per il territorio”
Cronaca / Busitalia (Gruppo Fs) acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrata
Cronaca / “Alla Gen Z il futuro fa paura”: al via la campagna di Salesiani per il sociale per sostenere i progetti su educazione, studio e lavoro
Cronaca / Massimo Bossetti: “Vorrei incontrare i genitori di Yara. Mia moglie non viene più a trovarmi in carcere”
Cronaca / Malore durante una lezione di pilates, muore ragazza di 21 anni
Cronaca / Ferrovie, lavori a Firenze: Italia spaccata in due nel weekend. Raffica di treni cancellati e modifiche alla circolazione
Cronaca / Gruppo FS incontra 200 studenti alla scoperta delle professioni ferroviarie
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Figlia morta per overdose, ma ora i genitori sono pronti ad aiutare chi le ha venduto la droga fatale
Cronaca / Londra, italiana di 39 anni muore investita da un camion
Ricerca