Alluvione a Faenza, le urla dei cittadini: “Aiuto siamo qui” | VIDEO

In pochi minuti l’acqua ha raggiunto i primi piani degli edifici. È quanto accaduto la scorsa notte a Faenza, uno dei comuni più colpiti dalle violenti alluvioni che nelle scorse ore si sono abbattute sull’Emilia-Romagna. Le forti piogge hanno provocato nuovamente l’esondazione del fiume Lamone, che già aveva rotto l’argine destro nelle settimane scorse. Adesso è stato il quartiere sulla riva sinistra del fiume a finire sommerso: macchine con i portelloni aperti, negozi con il livello che copre l’ingresso, persone affacciate alle finestre dei piani alti. I gommoni e le barche dei vigili e del fuoco sono gli unici mezzi che possono raggiungerle.

“Da quando hanno dato l’allarme, verso le 21, l’acqua è arrivata in dieci minuti. È salita fin quasi al primo piano in un attimo”, ha detto all’Ansa una donna che risiede nella zona delle vecchie mura. “Una mia vicina era sola in casa con quattro figli piccoli, chiamava i soccorsi e non arrivava nessuno. Siamo stati con loro tutta la notte, in pigiama. I bimbi piangevano. Un disastro”, ha aggiunto. Un video pubblicato su Twitter mostra alcuni residenti intrappolati urlare per chiedere aiuto. In molte zone della città manca energia elettrica e i telefoni cellulari non hanno più ricezione.