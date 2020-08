Migliorano le condizioni di Alex Zanardi

Migliorano le condizioni cliniche di Alex Zanardi. A comunicarlo è una nota diffusa dall’Ospedale San Raffaele, dove il campione di handbike è ricoverato da un mese. “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi-intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”, fa sapere l’istituto. Zanardi era stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele – dove ha subito un nuovo e delicato intervento – da Villa Beretta, in provincia di Lucca, una struttura riabilitativa in cui era stato trasferito in seguito al primo intervento neurologico subito all’Ospedale di Siena Le Scotte. Il tragico incidente di Zanardi risale al 19 giugno scorso: il campione paralimpico stava guidando la sua handbike durante una gara.

