Un abbraccio negato: per questo motivo Alessio Tucci ha ucciso l’ex fidanzata Martina Carbonaro. È quanto emerge dalla confessione del 19enne resa in sede di interrogatorio di convalida. “Mi ha negato un abbraccio, si è girata di spalle, io ho preso un sasso e l’ho colpita più volte” ha dichiarato il giovane, che ha anche aggiunto ulteriori dettagli. “La maglietta bianca l’ho buttata. I pantaloni invece li ho tolti una volta arrivato a casa e mia madre li ha lavati”. La madre di Tucci, però, non si sarebbe resa conto che i jeans erano sporchi di sangue.

Già nelle scorse ore erano emersi ulteriori dettagli sul delitto come quello relativo ai movimenti di Tucci dopo il delitto. Il 19enne, infatti, dopo l’omicidio di Martina, è andato a casa, si è fatto la doccia e poi è uscito con gli amici come se nulla fosse. Prima, come detto, si è liberato della maglietta bianca che indossava al momento dell’omicidio. Tucci, poi, ha raggiunto i genitori di Martina per partecipare alle ricerche della 14enne che fino a quel momento si riteneva scomparsa. Nel frattempo ha cancellato le prove che potessero condurlo a lui eliminando dal cellulare la chat con Martina e provando a nascondere il telefono della ragazza.

Ad incastrarlo, però, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo mostrano passeggiare insieme alla vittima nei pressi dello stabile dove si è consumato il delitto. Il pubblico ministero della Procura di Napoli Nord Alberto Della Valle, intanto, ha aggiunto al provvedimento di fermo per Alessio Tucci, accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, anche l’aggravante di aver agito con crudeltà. Il 19enne, infatti, ha colpito ripetutamente la giovane con una pietra anche quando lei era caduta a terra. Nel provvedimento si parla di “spiccata personalità trasgressiva e incontenibile dell’indagato” sottolineando che Tucci quando ha colpito l’ex fidanzata “scatenava una forza micidiale”.