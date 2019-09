Aggressione razzista ad Anzio, migrante nigeriano preso a bastonate da due ragazzi

Un migrante nigeriano di appena 24 anni è stato picchiato e bastonato da due ragazzi di 18 e 17 anni che lo hanno aggredito nei pressi della stazione di Anzio, in provincia di Roma. Il diciottenne è già stato arrestato, mentre l’altro ragazzo è ancora a piede libero. Entrambi sono accusati di lesioni personali con l’aggravante della discriminazione razziale.

Intorno alle 13 di oggi 21 settembre i due aggressori hanno visto il giovane nigeriano passare sotto il loro palazzo e poco dopo sono scesi in strada, seguendolo in lontananza fino alla stazione. A quel punto hanno deciso di aggredirlo, colpendolo con i bastoni che si erano portati dietro da casa. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno subito bloccato gli aggressori ma il giovane migrante è rimasto ferito alla testa e alle spalle. Secondo i medici le ferite potranno guarire in sette giorni.

