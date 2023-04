25 aprile 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Liberazione. Info e orari

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 25 aprile 2023, in occasione della Festa della Liberazione? Si tratta di un giorno festivo molto sentito, nel quale si celebra la liberazione dell’Italia dall’oppressione del fascismo. Un giorno di festa in cui molti non lavorano e ne approfittano per una scampagnata fuori porta o per invitare a casa amici e parenti. Per questo vi starete chiedendo se oggi i supermercati e i negozi, o i centri commerciali e gli outlet, sono aperti o chiusi e che orari fanno.

C’è da dire che questo 25 aprile 2023 cade di martedì, e molti hanno approfittato per fare ponte con il weekend appena trascorso, prendendo il lunedì di ferie. Possiamo dire che oggi supermercati, centri commerciali, megastore e outlet village sono praticamente tutti aperti da Nord a Sud, anche se in genere osservano un orario festivo.

Nel dettaglio, tra i supermercati sono praticamente tutti aperti il 25 aprile 2023. Gli oltre 150 punti vendita Esselunga osservano per la maggioranza un orario di apertura speciale dalle 8 alle 20. La maggior parte dei Lidl sono anche aperti in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, così come i Conad, anche se con orario speciale. Persino Coop, che in passato del 25 aprile faceva una sua bandiera, negli ultimi anni ha un po’ cambiato orientamento, e trovare un suo supermercato aperto oggi non sarà difficile. In questi casi il consiglio che vi diamo è di verificare direttamente sul sito, sui social o di persona recandovi al punto vendita gli orari di apertura e chiusura del supermercato di fiducia.

Per molti l’occasione del 25 aprile sarà propizia per un giro nei centri commerciali, magari per dedicarsi allo shopping. Gli store di Ikea sono tutti aperti il 25 aprile. Vediamo infine una panoramica per quanto riguarda i principali outlet, che sono aperti ma con orari speciali.