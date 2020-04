25 aprile 2020, supermercati aperti o chiusi: i negozi in Italia

Oggi, 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) i supermercati in Italia sono aperti o chiusi? Tanti italiani in queste ore se lo stanno chiedendo. Una domanda legata quest’anno anche alle limitazioni per il Coronavirus. Una risposta univoca per tutti non c’è. Dipende da regione a regione; da supermercato a supermercato. Ma vediamo insieme dove i supermercati e negozi oggi, 25 aprile 2020, saranno aperti e dove invece chiusi.

Per il 25 aprile 2020 la Lombardia non ha imposto la chiusura dei supermercati, come già fatto d’altronde a Pasqua e Pasquetta. Spetta quindi ai negozi la decisione di restare aperti o chiudere, mentre i sindacati premono per una chiusura per evitare che la passeggiata al supermercato o al negozio di alimentari diventi una scusa per uscire e quindi ulteriore occasione di contagio. A Milano, dunque, la maggior parte dei supermercati sarà regolarmente aperta il 25 aprile: i supermercati Esselunga e quelli Conad, ad esempio, resteranno aperti full time. Molti altri invece rispetteranno l’orario 7.30-20.00. Aperture straordinarie anche per PAM, che sabato 25 e domenica 26 aprile resta aperto dalle 9.00 alle 20.00.

Al contrario, i supermercati saranno chiusi 25 aprile e 1 maggio a Roma e nel Lazio. Resteranno aperti solo farmacie, parafarmacie, centri agroalimentari all’ingrosso, negozi che vendono articoli sanitari, tabaccai, edicole e benzinai. Anche in Piemonte e in Toscana non si potrà fare spesa il 25 aprile e il 1 maggio, per effetto dell’ordinanza della Regione.

In Puglia il divieto si estende a tutto il weekend, compreso quindi anche il 26 aprile. Tutto chiuso 25 aprile e primo maggio anche in Emilia Romagna, dove però è stata decisa la riapertura dei supermercati la domenica. Per quanto riguarda il Veneto, il presidente di Regione Zaia per il 25 aprile e il primo maggio ha autorizzato picnic solo nella propria proprietà e solo con il proprio nucleo familiare.

Potrebbero interessarti È morto a 97 anni il filosofo e politico Aldo Masullo Coronavirus in Italia, Gualtieri: "Riapertura attività produttive per gradi" 25 aprile 2020, Festa della Liberazione: storia, cosa si festeggia e eventi