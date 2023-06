Da senzatetto a modella di OnlyFans: “Adesso tutti mi amano e mi pagano profumatamente”

Da senzatetto a modella di OnlyFans: “Adesso tutti mi amano”

Da senzatetto a modella di OnlyFans: è l’incredibile storia di Bianca Blakney, creator canadese divenuta una vera e propria star dei social grazie alla sua somiglianza con Marilyn Monroe.

La sua vita, però, non è stata tutta rosa e fiori, a partire dall’infanzia durante la quale ha dovuto affrontare la separazione dei genitori e soprattutto la morte di uno dei suoi fratelli.

Madre di due bambini, la 25enne per un periodo ha vissuto come una cloachard: “Ero mamma di due bambini, all’epoca, e facevo due lavori. Non avevo nessuno che mi sostenesse e per risparmiare vivevo in auto con i miei figli”.

La sua vita è cambiata quando, acquistando abiti usati e vintage per risparmiare, ha iniziato a posare sui social come sosia di Marilyn.

“Tutti adesso mi amano e ho dei clienti su OnlyFans che pagano davvero profumatamente per avere dei contenuti speciali in cui mi travesto da Marilyn”.