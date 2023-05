Lascia OnlyFans per un lavoro vero e proprio: “Ho fatto un turno da 10 ore, sono felicissima”

Lascia OnlyFans per un lavoro vero e proprio: “Sono felicissima”

È una scelta in controtendenza quella di Dasha Daley, una modella australiana di OnlyFans che ha deciso di abbandonare la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento per un impiego vero e proprio.

A raccontare la sua storia è stata la stessa Dasha in un video sui suoi social: “È il primo giorno di un vero lavoro E dopo un turno di 10 ore onestamente sono davvero stanca, ma mi sento così soddisfatta ora che ho di nuovo un impiego come tutti”.

La donna, però, non ha chiuso totalmente il suo profilo: la modella, infatti, ha chiarito che continuerà a realizzare contenuti solo quando avrà bisogno di fondi extra.

La scelta di abbandonare la piattaforma, comunque, è stata molto apprezzata da diversi follower, che le hanno fatto i complimenti.

“Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Anche se estenuante, sono sicuro che la sensazione di avere un vero lavoro e di contribuire positivamente alla società è fantastica” ha scritto un utente. “Buon per te! Fai ciò che ti rende felice” è stato invece il commento di un altro follower.

La modella australiana ha rivelato di aver guadagnato abbastanza grazie alla piattaforma, ma anche che realizzare contenuti per adulti potrebbe diventare estremamente noioso e solitario, motivo per cui ha deciso di trovarsi un impiego.