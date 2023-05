Modella di OnlyFans scopre che il patrigno vede i suoi contenuti hot: “Ho rovinato le nozze di mia mamma”

Modella di OnlyFans scopre che il patrigno vede i suoi contenuti hot

Scopre che il patrigno è uno dei suoi follower più assidui e rovina le nozze della mamma: è quanto accaduto a Taila Maddison, modella e creator di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

La giovane, originaria di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha raccontato la sua vicenda attraverso un video postato sul suo profilo TikTok.

La donna ha rivelato che il suo patrigno ha spesso oltre 2mila dollari (più di 1.220 euro) per visualizzare i suoi contenuti hot. La piattaforma, infatti, ha avvisato la giovane che l’uomo con il quale stava interagendo in chat apparteneva ai suoi contatti telefonici.

Insospettita dalla vicenda, la modella è andata a fondo scoprendo che il misterioso utente altri non era che il suo patrigno, ovvero l’uomo che aveva una relazione con sua madre.

“Adesso non vivo più in casa di mia mamma – ha raccontato la ragazza – Ho subito capito che c’era un utente che amava i miei contenuti più degli altri. Ho aperto il mio canale da poco, per cercare di guadagnare qualche soldo. Ma quest’attenzione morbosa dell’utente misterioso mi ha insospettito”.

“Ha sempre acquistato tutti i mie contenuti, faceva richieste personalizzate. Cose specifiche, troppo specifiche. Ho iniziato a indagare, fino a quando un giorno gli ho scritto: ‘So chi sei’. Mi trovavo a tavola con mia mamma e il mio patrigno e un secondo dopo, gli è squillato il telefono, per poi girarsi verso di me e dirmi: ‘Possiamo parlare?’. Ero sconvolta”.

La modella, poi, ha raccontato di essere stata costretta a rivelare tutto alla madre: “Ho dovuto spiegare a mia mamma che suo marito mi pagava per vedere miei contenuti hot. È stato tremendo, ma lei prima di credermi al 100% ha voluto una prova. Le ho fatto vedere una delle foto che mi mandava in privato del suo membro… e lei ha confermato”.