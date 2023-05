“Sono troppo bella per pagare, lo fanno gli uomini per me”: modella di OnlyFans travolta dalle polemiche

La modella di OnlyFans: “Sono troppo bella per pagare”

È bufera su Sam Parks, modella di OnlyFans che ha dichiarato in un’intervista di essere troppo bella per pagare i suoi viaggi e tutto ciò che concerne la sua vita agiata.

Ospite del podcast di Jackson O’Doherty, Shadow Banned, insieme all’amica Anita Cassin, la modella australiana, divenuta nota grazie alla piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ha dichiarato: “Sono troppo bella per pagarmi un viaggio, pagano gli uomini per me”.

“Sono così bella da poter volare gratis” ha quindi aggiunto Sam Parks, che ha poi sottolineato l’importanza delle sue doti estetiche grazie alla quali vive un’esistenza ricca di agi e di viaggi tra Dubai e Los Angeles

“Viaggio gratis, voglio solo godermi la vita” ha concluso la modella, mentre l’amica ha rivelato come la bellezza le abbia permesso di accedere a opportunità lavorative che altrimenti le sarebbero state precluse: “Ho avuto proposte di lavoro per le quali non ero per nulla qualificata solo grazie al suo aspetto fisico”.

Le dichiarazioni di entrambe, neanche a dirlo, hanno sollevato un vero e proprio polverone con numerosi utenti e ascoltatori del podcast che hanno stigmatizzato le parole delle due.