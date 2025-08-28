"Voglio che il nostro personale di terra prenda chi sta truffando il sistema" ha dichiarato l'ad della compagnia aerea

Ryanair aumenta i bonus per i dipendenti che individuano i bagagli fuori misura: lo ha annunciato l’amministratore delegato della compagnia aerea Michael O’Leary. La misura, che entrerà in vigore a novembre, prevede l’aumento da 1,50 a 2,50 euro del bonus riconosciuto al personale di terra per ogni bagaglio a mano fuori misura individuato durante l’imbarco. La compagnia aerea low cost, inoltre, abolirà il tetto massimo mensile di 80 euro per incentivare il personale a scovare ogni bagaglio possibile non conforme. “Alzeremo il bonus probabilmente dall’inizio dell’orario invernale e non mi scuso affatto per questa decisione” ha dichiarato Michael O’Leary, ad della compagnia aerea, secondo quanto riportato dal Guardian.

“Voglio che il nostro personale di terra prenda chi sta truffando il sistema” ha aggiunto O’Leary secondo cui “il 99,9% dei nostri clienti è in regola, meno dello 0,1% paga la tariffa per il bagaglio al gate, ma si tratta comunque di circa 200.000 passeggeri l’anno”. Allo stato attuale è possibile portare a bordo gratuitamente solamente un piccolo bagaglio che deve entrare sotto il sedile e delle dimensioni 40x30x20 cm. Un secondo bagaglio, come un trolley di massimo 10kg e delle dimensioni di 55x40x20 cm, può essere portato a bordo pagando un supplemento. Se il bagaglio supera le dimensioni, il personale di terra può far pagare al passeggero un sovrapprezzo che può arrivare fino a 87 euro.