Ryanair aumenta i prezzi per il bagaglio a mano e l’imbarco prioritario: le nuove tariffe

Ryanair aumenta i prezzi per il bagaglio a mano e l’imbarco prioritario

Ryanair cambia nuovamente i prezzi per il bagaglio a mano e l’imbarco prioritario: la compagnia low cost, infatti, ha annunciato le nuove tariffe che riguarderanno in particolar modo l’aggiunta di un secondo bagaglio.

La decisione, che ha già provocato diverse proteste per il divario ancora maggiore tra il prezzo iniziale e quello finale, viene motivata dalla compagnia aerea irlandese come necessaria per adeguare i costi alla tariffa per l’imbarco dei bagagli al gate.

La tariffa base prevede ancora un bagaglio a mano piccolo (40x20x25) che può essere portato a bordo senza costi aggiuntivi. Il secondo bagaglio a mano da massimo 10kg si pagherà tra gli 11.99 e i 29.99 se prenotato subito e tra i 23.99 e i 40 euro se aggiunto successivamente.

Ancora più alti i prezzi per il bagaglio da 20kg: le nuove tariffe prevedono un costo tra i 18.99 e i 59.99 se prenotato in anticipo e tra i 44 e i 59.99 per aggiungerlo in seguito.

Per ogni chilo in eccesso verranno addebitati 12 euro, mentre i bagagli speciali, quali attrezzature musicali o sportive, hanno un costo di 50 euro indipendentemente da quando viene effettuata la prenotazione.

Il costo dell’imbarco prioritario, invece, è ora salito a un massimo di 60 euro rispetto ai 20/38 euro di prima. Chi prenota in anticipo pagherà tra i 6 e i 36 euro in base alla tratta e alla data.