Harry e Meghan esclusi dalla Regina a Natale: la risposta dei duchi di Sussex

Nel tradizionale e storico discorso di Natale della Regina Elisabetta II sono esclusi Harry e Meghan. La stampa britannica ha infatti diffuso una foto della sovrana scattata durante la registrazione del discorso ai sudditi in cui si nota un particolare: sulla scrivania sono disposti in bella vista i ritratti di tutta la famiglia (o quasi, ndr). Ci sono il figlio Carlo e la consorte Camilla, il marito Filippo, William e Kate e il padre Giorgio VI. Chi manca? Nell’immagine non c’è traccia dei duchi di Sussex e del figlio Andrea duca di York.

I fan di Harry e Meghan non hanno mancato di notare il dettaglio e sui social si sono scatenati. “Un affronto”; “Una cosa vergognosa”; “Un’umiliazione che non si meritavano”. Sono solo alcuni dei commenti scritti dagli utenti subito dopo aver notato il dettaglio.

E pensare che il discorso della Regina, secondo quanto si apprende dalle anticipazioni diffuse dalla stampa, quest’anno sarà proprio incentrato sulle divisioni e sull’invito a superarle. Elisabetta II parlerà di unione dopo il percorso tortuoso della Brexit che ha investito il Regno Unito e dopo gli scandali che hanno imbarazzato la Famiglia Reale.

“Piccoli passi nella fede e nella speranza possono superare le vecchie differenze e le profonde divisioni per portare armonia e comprensione. Certo, la strada non è sempre facile e a volte quest’anno è sembrata abbastanza accidentata, ma piccoli passi possono fare una grande differenza”, saranno le parole della Regina 93enne.

Ma come hanno reagito Harry e Meghan a questa contraddizione e a questa esclusione proprio nel giorno di Natale e per giunta avvenuta sotto gli occhi del mondo intero?

I duchi di Sussex hanno risposto con il sorriso. Meghan e Harry hanno infatti condiviso la cartolina di Natale di famiglia ufficiale del Queen’s Commonwealth Trust, organo del quale sono presidente e vice presidente, in compagnia del piccolo Archie.

