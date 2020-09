La bizzarra campagna pubblicitaria del succo d’arancia Skipper: “Sul serio stai leggendo questa bevanda?”

Il succo d’arancia della Skipper Zuegg ha puntato a un messaggio brillante ed esilarante ben inciso sui propri cartoni. Chi non sbircia di solito gli zuccheri contenuti in un succo di frutta o quali sono gli ingredienti principali? Ebbene, la Skipper ha ben pensato di “rimproverare” i clienti che cedono a simili curiosità, incitandoli a vivere piuttosto che soffermarsi sui dettagli di un succo di frutta. “Sei serio? Stai leggendo una bevanda?”, inizia il messaggio sulla confezione di cartone. “Cioè, stai leggendo una bevanda quando potresti leggere una storia vera o parlare con persone reali o vedere com’è la vita là fuori? Dai, vai a viverla e, se non ti dispiace, portaci con te. E se proprio non vuoi uscire, seguici sui social. Noi per te lo faremmo”, una campagna pubblicitaria sicuramente atipica il cui obiettivo (se non è quello d’incitare a vivere) sa tanto di promozione social. A segnalare la nuova trovata pubblicitaria è stata Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, su Twitter.

