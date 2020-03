Harry vittima di uno scherzo si sfoga al telefono con la finta Greta Thunberg: “Noi isolati in famiglia”

Il principe Harry vittima di uno scherzo telefonico

Dopo aver ingannato personaggi come il cantante Elton John, il politico americano Bernie Sanders e l’attore Joaquin Phoenix, due comici russi sarebbero riusciti a portare a termine lo scherzo telefonico con il principe Harry. Nella chiamata hanno finto di essere Greta Thunberg e suo padre.

Alexey Stolyarov e Vladimir Krasnov sostengono di avere chiamato il principe Harry alla fine di dicembre e di aver parlato a lungo con il nipote della regina Elisabetta II del recente strappo dalla Famiglia reale di lui e della moglie Meghan Markle.

Una scelta “non facile”, avrebbe detto durante lo scherzo telefonico il duca di Sussex, che due giorni fa insieme alla moglie ha partecipato al Commonwealth Day a Londra, l’ultimo impegno ufficiale come “senior member”.

“Qualche volta la decisione giusta non è sempre quella facile. E questa decisione certamente non lo è stata ma era giusta per la nostra famiglia, per proteggere mio figlio. E penso che ci sia un sacco di gente nel mondo che si può identificare e rispettarci per aver messo la nostra famiglia al primo posto”, avrebbe spiegato il principe Harry alla falsa Greta Thunberg.

Nel corso della telefonata, secondo i due comici, il duca di Sussex avrebbe anche attaccato il presidente americano Donald Trump e la sua politica ambientale, sostenendo che “solo per il fatto che spinge per l’industria del carbone, ha il sangue sulle sue mani”.

Una seconda telefonata è avvenuta alla fine di gennaio, quando è stato annunciato l’accordo con la regina, e anche in quel caso Harry, secondo i due comici russi, si sarebbe mostrato molto disponibile: “Voleva parlare apertamente, sembrava volesse togliersi un peso dal petto ed eravamo le uniche persone con cui farlo”, ha affermato il comico russo Stolyarov.

