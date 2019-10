Il documentario del principe Carlo dà una lezione al figlio Harry e alla nuova Meghan Markle

Non si placano le polemiche scoppiate in seguito alla docu-intervista di Harry e Meghan, ma a riportare in alto il nome della famiglia reale inglese ci pensa il principe Carlo, con il suo documentario.

Il figlio della Regina Elisabetta II è, infatti, il protagonista di un documentario, al centro del quale, però, non ci sarebbero confessioni private né spazio per i propri sentimenti. No, il documentario del principe Carlo sarà tutto incentrato sul suo lavoro.

È così che il principe, senza dirlo, dà una lezione di etichetta al suo secondogenito e alla moglie, che hanno gettato Buckingham Palace nel panico con le loro interviste finite nel documentario “Harry & Meghan: An African Journey”.

Se il duca e la duchessa di Sussex si sono lasciati andare a confessioni sulle loro fragilità e debolezze, il principe Carlo lascia i segreti di famiglia lontano dalle telecamere e si mostra nei panni del gran lavoratore.

E, infatti, davanti all’obiettivo Carlo arriva in tenuta da lavoro. Lui, da duca di Cornovaglia, nel documentario racconta proprio della sua terra. Il documentario del principe Carlo si intitola proprio “Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall” e proprio di quello intende parlare il figlio di Elisabetta II.

Niente sentimentalismi, il legame a quella terra passa per il lavoro del principe. La prima parte del documentario è andata in onda il 24 ottobre su ITV (la stessa rete su cui è stata trasmessa qualche giorno prima la docu-intervista di Harry e Meghan). Tanti sudditi hanno commentato sui social la prima puntata del documentario, entusiasti del lavoro di Carlo. Altri, invece, hanno trovato il pretesto per attaccare il principe Harry e la moglie Meghan Markle.

“Harry e Meghan pronti a dire addio ai loro titoli nobiliari”

Caos famiglia reale, il principe Carlo è furioso con Harry e Meghan