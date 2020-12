Pantone annuncia i colori del 2021: “Una combinazione per accendere la speranza in tempi di Covid”

Pantone colore 2021: giallo “Illuminating” e grigio “Ultimate Grey”

Per il 2021 Pantone non ha scelto un solo colore, bensì due. Le tonalità del nuovo anno per la celebre azienda dei colori sono il giallo intenso e il grigio. La coppia di colori “Illuminating” e “Ultimate Grey” annunciata il 10 dicembre, è concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica.

L’unione è “un’infusione di forza e positività” che rimanda a qualcosa di solare e piacevole. Pantone lancia per il nuovo anno un “messaggio di felicità supportato da grande forza, la combinazione è ambiziosa e accende la speranza. Abbiamo bisogno di pensare che le cose torneranno a splendere“. In tempi di pandemia di Coronavirus in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità, è il messaggio di Pantone.

“Un connubio di colori stabile nel tempo e incoraggiante, che trasmette un messaggio di forza e speranza” ha sottolineato Leatrice Eiseman, executive director dell’istituto annunciando: “Ultimate Grey” e “Illuminating”: PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating.

Come funziona la scelta del colore di Pantone?

Ogni anno l’attesa per l’annuncio da parte del Pantone Color Institute cresce sempre di più. E questo perché i colori oltre a essere una tendenza sempre forte nelle ricerche digitali, sono anche fondamentali per tutto quello che riguarda i consumi, dalla tecnologia al lusso. Il lancio del colore dell’anno è iniziato nel 2000, come strategia di marketing per un’azienda che del colore ha fatto il suo business, consigliando aziende e marchi sulle loro scelte cromatiche anche in base alla psicologia.

Ma quella che in origine era una semplice chiacchierata tra pochi addetti in una stanza, si è trasformata nel Pantone Color Institute con un team di 20 persone dedicate solo a questa mansione. La ricerca del colore dell’anno dura circa 9 mesi nel corso dei quali il team parte alla ricerca di modelli o colori ricorrenti nelle situazioni della vita quotidiana.

Qualche scelta passata: nel 2016 di due colori, Rose Quartz e Serenity, era dedicata al tema del gender e dell’uguaglianza tra generi”. Nel 2018 Ultra Violet era stato definito “una tonalità viola drammaticamente provocante”. E non a caso era un colore che ricordava geni creativi come David Bowie o Prince. Nel 2019 il colore Pantone era il Living Coral, dedicato all’ambiente e alla tutela delle barriere coralline. Mentre nell’anno che sta per finire, il 2020, il colore Pantone è stato il Classic blue.

