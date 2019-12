Pantone ha annunciato il colore dell’anno 2020: è il Classic blue

“Infondendo calma, fiducia e un senso di connessione, questa intramontabile tonalità di blu mette in evidenza il nostro desiderio di una base stabile e affidabile da cui partire mentre ci apprestiamo a varcare la soglia di una nuova era”: sono le parole con cui è stato descritto il colore dell’anno 2020 di Pantone, che è il Classic blue.

Ogni anno a dicembre Pantone rivela la tonalità dell’anno successivo. Il colore del 2019 era il living coral, mentre quello dell’anno prima l’ultra violet.

PANTONE 19-4052 elegante nella sua semplicità, rievoca il cielo all’imbrunire e “offre rifugio e infonde nell’animo umano un senso di pace e tranquillità. Esso consente di rifocalizzare i nostri pensieri facilitando la concentrazione e fornendo un’eccellente chiarezza”, si legge sul sito del noto Istituto.

La direttrice esecutiva Leatrice Eiseman ha commentato così la scelta del Classic blue per il 2020:

La scelta del colore dell’anno è frutto di una valutazione e dell’analisi delle tendenze che il Pantone Color Institute fa ogni anno in previsione di quello successivo.

“Ogni anno gli esperti del Pantone Color Institute perlustrano ogni angolo della terra alla ricerca delle nuove influenze in fatto di colore. Parliamo di influssi che possono provenire dagli ambiti più svariati, quali il mondo dello spettacolo e della produzione cinematografica, le collezioni d’arte itineranti e i nuovi artisti, la moda, tutte le sfere del design, le mete turistiche più gettonate, così come i nuovi stili di vita, di gioco e le condizioni socio-economiche. Le influenze possono derivare anche da nuove tecnologie, materiali, texture ed effetti che hanno un impatto sul colore, dalle più importanti piattaforme di social media e persino da eventi sportivi che catturano l’attenzione internazionale”, si legge sul sito dell’Istituto.

Pantone Color Institute™ è la divisione commerciale di Pantone che si occupa di tendenze in fatto di colori, di tonalità stagionali delle passerelle, oltre che di ricerche sulla psicologia del colore. Pantone Inc. è un’azienda statunitense che si occupa principalmente di tecnologie per la grafica, della catalogazione dei colori e del sistema di identificazione di questi ultimi. Il Pantone Matching System, è divenuto la norma internazionale per quanto riguarda la classificazione dei colori.