Musei gratis oggi domenica 6 ottobre: l’elenco di tutti i musei gratuiti

Oggi, domenica 6 ottobre, riparte in tutta Italia l’iniziativa del ministero dei Beni Culturali per le domeniche gratis nei musei.

Ogni prima domenica del mese, infatti, proprio a partire da oggi gli amanti della cultura potranno visitare gratuitamente musei e siti archeologici statali. Da Pompei a Miramare, dalla Reggia di Caserta al Colosseo di Roma, da domenica 6 ottobre, in tutta Italia l’entrata sarà libera per tutti.

Per alcuni siti, precisa il Mibac, sarà previsto un numero massimo di ingressi contemporanei.

Per il 2019 le prossime domeniche nel piano dall’iniziativa “Io vado al museo” sono il 3 novembre e il 1 dicembre.

L’ingresso gratis nei musei statali ogni prima domenica del mese era stato istituto nel luglio 2014 dall’allora ministro Dario Franceschini, tornato ora a capo del dicastero prendendo il posto di Alberto Bonisoli.

Arriva il Tinder della cultura, l’app di incontri per visitare (e rimorchiare) musei

Elenco musei gratuiti prima domenica del mese in tutta Italia

ROMA – Musei gratis Roma domenica 6 ottobre: l’elenco completo delle mostre e dei musei gratis nella capitale. Ecco la lista dei musei gratis a Roma domenica 6 ottobre per i residenti e non.

Musei gratis Roma domenica 6 ottobre: per i residenti (sotto l’elenco dei musei gratis per i non residenti). L’iniziativa comprende tutti i musei del circuito, accessibili mostrando all’ingresso un documento di identità valido che provi la residenza a Roma.

Ecco i siti e gli orari di apertura:

Musei Capitolini (9.30-19.30)

Centrale Montemartini (9.00-19.00)

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali (9.30-19.30)

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco (10.00 – 16.00)

Museo delle Mura (9.00-14.00)

Museo di Casal de’ Pazzi (10.00 alle 14.00)

Villa di Massenzio (10.00-16.00)

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina (10.00 – 18.00)

Museo Napoleonico (10.00 – 18.00)

Galleria d’Arte Moderna (10.00-18.30)

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese (10.00 – 16.00)

Museo di Roma in Trastevere (10.00-20.00)

Musei di Villa Torlonia (9.00-19.00)

Casa Museo Alberto Moravia (su prenotazione)

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese (10.00 – 19.00)

Museo Civico di Zoologia (9:00 – 19:00)

Palazzo Barberini e Galleria Corsini (8.30 – 19.00)

Musei gratis Roma domenica 6 ottobre per tutti (anche non residenti)

Nella lista che segue troviamo tutti i musei e i siti artistico-culturali a Roma che aderiscono all’iniziativa Domenica al museo, accessibile a tutti i visitatori, residenti e non.

I siti che aderiscono a Domenica al Museo il 6 ottobre sono:

Area archeologica di Veio – Santuario etrusco dell’Apollo

Carcere Mamertino

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea

Galleria Spada

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Galleria Corsini e Palazzo Barberini

Museo delle Civiltà – Museo nazionale d’arte orientale ’Giuseppe Tucci’

Museo delle Civiltà – Museo nazionale dell’Alto Medioevo

Museo delle Civiltà – Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

Museo delle Civiltà – Museo nazionale preistorico ed etnografico «Luigi Pigorini»

Museo e Galleria Borghese

Museo nazionale degli strumenti musicali

Museo nazionale del Palazzo di Venezia

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Museo nazionale romano – Aula ottagona delle Terme di Diocleziano

Museo nazionale romano – Crypta Balbi

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo, Foro Romano e Palatino

Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella, Villa dei Quintili e S. Maria Nova

Parco archeologico di Ostia antica – Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

Piramide di Caio Cestio (aperta con visita accompagnata alle 10.30)

Terme di Caracalla

Frida Kahlo arriva a Roma con la mostra “Il caos dentro”

MILANO – Musei gratis Milano domenica 6 ottobre: l’elenco completo delle mostre e dei musei gratis. Ecco la lista dei musei gratis a Milano domenica 6 ottobre per i residenti e non.

A Milano c’è l’ingresso libero alla Pinacoteca di Brera e al Cenacolo Vinciano. Ingresso gratuito anche in altri musei della Lombardia, ad esempio al Castello scaligero di Sirmione (Brescia) e a Palazzo Ducale a Mantova.

L’elenco completo dei musei gratis a Milano e in tutta la Lombardia domenica 6 ottobre.

Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica (via San Martino, 7 Capo di Ponte Brescia)

Parco nazionale delle Incisioni Rupestri (via Naquane, 2 Capo di Ponte Brescia)

Villa romana e Antiquarium (via Crocefisso, 22 Desenzano del Garda Brescia)

Castello Scaligero di Sirmione (piazza Castello, 34 Sirmione Brescia)

Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione (piazzale Orti Manara, 4 Sirmione Brescia)

Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova (piazza Sordello, 40 Mantova)

Museo del Cenacolo Vinciano (piazza Santa Maria delle Grazie, 2 Milano)

Pinacoteca di Brera (via Brera, 28 Milano)

Museo di Palazzo Besta (via Besta, 8 Teglio Sondrio)

NAPOLI – Musei gratis Napoli domenica 6 ottobre: l’elenco completo delle mostre e dei musei gratis. Ecco la lista dei musei gratis a Napoli domenica 6 ottobre per i residenti e non.

Ingresso gratuito ai siti museali di Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Museo archeologico Nazionale di Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Museo Madre. Gratis anche i siti di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.

L’elenco dei musei e dei siti gratis a Napoli e in tutta la Campania

Area archeologica di Conza in Campania (Conza della Campania Avellino)

Teatro romano di Benevento (piazza Ponzio Telesino Benevento)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino (via Castello Montesarchio Benevento)

Reggia di Caserta – Palazzo Reale (via Douhet, 2a Caserta Caserta)

Anfiteatro campano (piazza I Ottobre, 1860 Santa Maria Capua Vetere Caserta)

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo (via Roberto d’Angiò, 48 Santa Maria Capua Vetere Caserta)

Grotta Azzurra (via grotta Azzurra Anacapri Napoli)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia via Castello, 39 Bacoli Napoli

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia via Sella di Baia, 22 Bacoli Napoli

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale viale Villa Regina, 1 Boscoreale Napoli

Certosa di San Giacomo via Certosa Capri Napoli

Villa Jovis via Tiberio Capri Napoli

Parco archeologico di Ercolano corso Resina, 187 Ercolano Napoli

Parco archeologico di Ercolano – Teatro romano corso Resina, s.n.c. Ercolano Napoli

Parco archeologico di Pompei – Castello di Lettere via S. Nicola Castello Lettere Napoli

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli via Tito Angelini, 22 Napoli

Certosa e Museo di San Martino largo San Martino, 5 Napoli

Museo archeologico nazionale di Napoli piazza Museo Nazionale, 19 Napoli

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana via Cimarosa, 77 Napoli

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze Riviera di Chiaia, 200 Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte via Miano, 2 Napoli

Palazzo Reale di Napoli piazza del Plebiscito, 1 Napoli

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei Via Plinio, 4 Pompei Napoli

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli corso Terracciano, 75 Pozzuoli Napoli

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma Strada Provinciale Cuma-Licola Pozzuoli Napoli

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis Via dei Sepolcri Torre Annunziata Napoli

Parco archeologico di Elea-Velia piazzale Amedeo Maiuri Ascea Salerno

Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino piazza Municipio, 1 Buccino Salerno

Parco Archeologico di Paestum – Area archeologica di Paestum via Magna Graecia, 917 Capaccio Salerno

Parco Archeologico di Paestum – Museo archeologico nazionale via Magna Grecia, 919 Capaccio Salerno

Certosa di San Lorenzo viale Certosa Padula Salerno

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano via Lucania Pontecagnano Faiano Salerno

FIRENZE – Musei gratis Firenze domenica 6 ottobre: l’elenco completo delle mostre e dei musei gratis. Ecco la lista dei musei gratis a Firenze domenica 6 ottobre per i residenti e non.

Tra i musei visitabili gratuitamente a Firenze e dintorni domenica 6 ottobre ci sono il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, la Galleria dell’Accademia, gli Uffizi, i Musei del Bargello, la sala del Perugino e Villa Corsini al Castello.

L’elenco dei musei e dei siti gratis a Firenze e in tutta la Toscana

Museo delle arti e tradizioni popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi piazza Mameli, 16 Anghiari Arezzo

Basilica di San Francesco piazza San Francesco, 1 Arezzo

Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano via Margaritone, 10 Arezzo

Museo di Casa Vasari via XX settembre, 55 Arezzo

Galleria dell’Accademia di Firenze via Ricasoli, 58-60 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Gabinetto dei Disegni e delle Stampe via della Ninna, 5 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Galleria d’Arte Moderna (Palazzo Pitti) piazza Pitti, 1 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Galleria Palatina e Appartamenti Reali e Imperiali (Palazzo Pitti) piazza Pitti, 1 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli piazza Pitti, 1 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi piazzale degli Uffizi, 6 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Museo della Moda e del Costume (Palazzo Pitti) piazza Pitti, 1 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Museo delle porcellane piazza Pitti, 1 Firenze

Gallerie degli Uffizi – Tesoro dei Granduchi (Palazzo Pitti) piazza Pitti, 1 Firenze

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze piazza S.S. Annunziata, 9 Firenze

Musei del Bargello – Museo delle Cappelle Medicee piazza di Madonna degli Aldobrandini, 6 Firenze

Musei del Bargello – Museo di Palazzo Davanzati via Porta Rossa, 13 Firenze

Musei del Bargello – Museo Nazionale del Bargello via del Proconsolo, 4 Firenze

Area archeologica di Roselle via dei Ruderi Grosseto

Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa via delle Ginestre Orbetello Grosseto

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini piazzale Napoleone Portoferraio Livorno

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino via di San Martino Portoferraio Livorno

Museo nazionale della Certosa monumentale di Calci via Roma, 79 Calci Pisa

Museo nazionale di San Matteo piazza S. Matteo In Soarta, 1 Pisa Pisa

Museo nazionale etrusco e necropoli di Chiusi via Porsenna, 93 Chiusi Siena

Museo archeologico nazionale di Siena piazza Duomo, 1 Siena

Pinacoteca nazionale di Siena via San Pietro, 29 Siena

L’elenco dei musei gratis domenica 6 ottobre in tutte le altre regioni di Italia:

PIEMONTE

Forte di Gavi via al Forte, 14 Gavi Alessandria

Complesso monumentale del Castello e parco di Racconigi via Morosini, 3 Racconigi Cuneo

Castello di Serralunga d’Alba via Castello, 12060 Serralunga d’Alba Cuneo

Complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Aglié piazza del Castello, 1 Agliè Torino

Musei Reali di Torino piazzetta reale, 1 Torino

Musei Reali di Torino – Armeria Reale di Torino piazzetta reale, 1 Torino

Musei Reali di Torino – Cappella della SS. Sindone piazzetta reale, 1 Torino

Musei Reali di Torino – Galleria Sabauda piazzetta reale, 1 Torino

Musei Reali di Torino – Museo di Antichità piazzetta reale, 1 Torino

Musei Reali di Torino – Palazzo Reale di Torino piazzetta reale, 1 Torino

Palazzo Carignano via Accademia delle Scienze, 5 Torino

Villa della Regina strada Comunale Santa Margherita, 79 Torino

ABRUZZO

Museo archeologico nazionale “La Civitella” via Generale Pianell, snc Chieti

Museo archeologico nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj via Guido Costanzi, 3 Chieti

Castello Piccolomini – Collezione Torlonia e Museo d’Arte Sacra della Marsica largo Cavalieri di Vittorio Veneto, s.n.c. Celano L’Aquila

MUNDA – Museo nazionale d’Abruzzo via Tancredi da Pentima, snc L’Aquila

Abbazia di Santo Spirito al Morrone via Badia, 28 Sulmona L’Aquila

Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio corso Manthonè,116 Pescara

Museo archeologico nazionale di Campli Piazza San Francesco, 1 Campli Teramo

BASILICATA

Museo archeologico nazionale di Metaponto via D. Adamesteanu, 21 Bernalda Matera

Parco archeologico dell’area urbana Località Metaponto scavi – contrada Sansone Bernalda Matera

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola” via Domenico Ridola, 24 Matera Matera

Museo nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata – Palazzo Lanfranchi Piazza G. Pascoli, 1 Matera

Museo archeologico nazionale della Siritide via Colombo, 8 Policoro Matera

Parco archeologico di Herakleia Via Colombo, 8 Policoro Matera

Castello di Lagopesole via Sotto il Castello Avigliano Potenza

Museo archeologico nazionale dell’Alta Val d’Agri Contrada Spineta

Grumento Nova Potenza

Teatro romano di Grumento Nova Contrada Spineta Grumento Nova Potenza

Museo archeologico nazionale del melfese “Massimo Pallottino” Via Normanni – Castello Federiciano Melfi Potenza

Museo archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” via Andrea Serrao – Palazzo Loffredo, 11 Potenza

Museo archeologico nazionale di Venosa piazza Castello Venosa Potenza

Parco archeologico di Venosa San Rocco Venosa Potenza

Potrebbero interessarti Gender gap: in Italia tutti ne parlano ma nessuno fa qualcosa (di G. Cavalli) Premio Nobel 2019, tutto quello che c'è da sapere Il post sbronza è ufficialmente una malattia: un valido motivo per assentarsi dal lavoro

Musei gratis domenica CALABRIA

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium via Scylletion Borgia Catanzaro

Museo nazionale archeologico della Sibaritide località Casa Bianca Cassano all’Ionio Cosenza

Museo archeologico nazionale di Crotone via Risorgimento, 14 Crotone Crotone

Chiesa di San Francesco d’Assisi piazza delle Tre Chiese Gerace Reggio di Calabria

Museo di Palazzo Nieddu del Rio corso Vittorio Emanuele, 17 Locri Reggio di Calabria

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Strada Statale 106 Jonica – Contrada Masarà Locri Reggio di Calabria

Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon Strada Statale 106 Ionica Monasterace Reggio di Calabria

Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria piazza De Nava, 26 Reggio di Calabria Reggio di Calabria

La Cattolica via Cattolica, s.n.c. Stilo Reggio di Calabria

Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” via Antica Monteleone – Castello Normanno Svevo Vibo Valentia Vibo Valentia

EMILIA ROMAGNA

Palazzo Pepoli Campogrande via Castiglione, 7 Bologna

Pinacoteca nazionale di Bologna via delle Belle Arti, 56 Bologna

Museo nazionale etrusco “Pompeo Aria” via Porrettana Sud, 13 Marzabotto Bologna

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano via Pomposa Centro, 12 Codigoro Ferrara

Gallerie estensi – Pinacoteca nazionale di Ferrara corso Ercole I d’Este, 21 Ferrara

Museo archeologico nazionale di Ferrara – Palazzo Costabili via XX Settembre, 122 Ferrara

Museo di Casa Romei via Savonarola, 28-30 Ferrara

Museo archeologico nazionale di Sarsina via Cesio Sabino, 39 Sarsina Forlì-Cesena

Gallerie estensi – Galleria estense piazza Sant’Agostino, 337 Modena

Gallerie Estensi – Palazzo ducale di Sassuolo piazzale della Rosa, s.n.c. Sassuolo Modena

Castello di Torrechiara via al Castello, 1 Langhirano Parma

Complesso monumentale della Pilotta – Galleria nazionale di Parma piazza della Pilotta, 15 Parma

Complesso monumentale della Pilotta – Museo archeologico nazionale di Parma piazza della Pilotta, 15 Parma

Complesso monumentale della Pilotta – Teatro Farnese piazzale della Pilotta, 15 Parma

Castello Malaspina dal Verme Bobbio strada del Torrino, 1/3 Bobbio Piacenza

Area archeologica e Antiquarium di Veleia Strada Provinciale 14 Lugagnano Val d’Arda Piacenza

Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna – Palazzo Milzetti via Tonducci, 15 Faenza Ravenna

Antico porto di Classe Via Marabina, 7 Ravenna

Basilica di Sant’Apollinare in Classe via Romea Sud, 224 Ravenna

Battistero degli Ariani piazzetta Ariani, s.n.c. Ravenna

Mausoleo di Teodorico via delle Industrie, 14 Ravenna

Museo nazionale di Ravenna via San Vitale, 17 Ravenna

Palazzo di Teodorico via di Roma Ravenna

Villa romana di Russi Via Fiumazzo Russi Ravenna

FRIULI VENEZIA GIULIA

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare viale Miramare, s.n.c. Trieste

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia via Roma, 1 Aquileia Udine

Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli piazza del Duomo, 13 Cividale del Friuli Udine

LIGURIA

Museo Archeologico di Chiavari – Palazzo Rocca via Costaguta, 4 Chiavari Genova

Galleria nazionale di Palazzo Spinola piazza Pellicceria, 1 Genova

Museo Palazzo Reale di Genova Via Balbi, 10 Genova

Area archeologica di Nervia Corso Genova, 134 Ventimiglia Imperia

Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica Via Balzi Rossi, 9 Ventimiglia Imperia

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni Via Luni, 37 Ortonovo La Spezia

Villa romana del Varignano Via Varignano Vecchio Portovenere La Spezia

MARCHE

Museo archeologico nazionale delle Marche via Ferretti (Palazzo Ferretti), 6 Ancona

Museo archeologico statale di Arcevia corso Mazzini, 64 Arcevia Ancona

Antiquarium statale di Numana via la Fenice, 4 Numana Ancona

Rocca Roveresca di Senigallia piazza del Duca, 2 Senigallia Ancona

Museo archeologico statale di Ascoli Piceno piazza Arringo, 28 Ascoli Piceno

Rocca demaniale di Gradara piazza Alberta Porta Natale, 1 Gradara Pesaro e Urbino

Galleria nazionale delle Marche piazza Rinascimento, 13 Urbino Pesaro e Urbino

MOLISE

Museo Palazzo Pistilli salita San Bartolomeo, 18 Campobasso

Museo sannitico via Chiarizia, 12 Campobasso

Castello di Civitacampomarano largo Vincenzo Cuoco, 2 Civitacampomarano Campobasso

Castello di Capua largo Castello, s.n.c. Gambatesa Campobasso

Museo della città e del territorio – Sepino strada provinciale, 82 Sepino Campobasso

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno strada statale 158, s.n.c. Castel San Vincenzo Isernia

Museo nazionale del Paleolitico di Isernia via Ramiera Vecchia, s.n.c. Isernia

Santuario italico località Calcatello, s.n.c. Pietrabbondante Isernia

Museo archeologico di Venafro corso Garibaldi, 8 Venafro Isernia

Museo nazionale di Castello Pandone via Colle, s.n.c. Venafro Isernia

PUGLIA

Castello svevo di Bari piazza Federico II di Svevia, 4 Bari

Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle piazza dei Martiri del 1799, 1 Gioia del Colle Bari

Parco Archeologico di Monte Sannace Strada Provinciale 61 – Gioia del Colle – Turi Km 4,5 Gioia del Colle Bari

Castel del Monte località Castel del Monte Andria Barletta-Andria-Trani

Castello svevo di Trani piazza Manfredi, 16 Trani Barletta-Andria-Trani

Museo Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia via delle carceri, 87 Fasano Brindisi

Museo archeologico nazionale di Taranto – MArTA via Cavour, 10 Taranto

SARDEGNA

Museo archeologico nazionale di Cagliari Cittadella dei Musei – piazza Arsenale, 1 Cagliari

Pinacoteca nazionale di Cagliari Piazza Arsenale, 1 Cagliari

Compendio garibaldino di Caprera La Maddalena Olbia-Tempio

Museo nazionale Memoriale Giuseppe Garibaldi Fortezza Arbuticci La Maddalena Olbia-Tempio

Fortezza di Monte Altura Palau Olbia-Tempio

Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano e area archeologica Via Ponte Romano, 89 Porto Torres Sassari

Pinacoteca nazionale di Sassari Via Santa Caterina, 4 Sassari Sassari

Musei gratis domenica UMBRIA

Tempietto sul Clitunno via del Tempio, 1 Campello sul Clitunno Perugia

Palazzo ducale di Gubbio via della Cattedrale, 1 Gubbio Perugia

Teatro romano e Antiquarium di Gubbio via del Teatro Romano Gubbio Perugia

Galleria nazionale dell’Umbria corso Pietro Vannucci, 19 Perugia

Ipogeo dei Volumni e necropoli del Palazzone via Assisana, 53 Perugia

Museo archeologico nazionale dell’Umbria piazza Giordano Bruno, 10 Perugia

Villa del Colle del Cardinale strada per S. Antonio, 1 Perugia

Castello Bufalini via Largo Crociani, 3 San Giustino Perugia

Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto via Sant’Agata, 18/a Spoleto Perugia

Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto piazza Campello, 1 Spoleto Perugia

Museo archeologico nazionale di Orvieto piazza Duomo, s.n.c. Orvieto Terni

Necropoli etrusca “Crocifisso del Tufo” str. Statale 71 – Km 1.6 Orvieto Terni

Area archeologica di Carsulae Strada di Carsoli, 8 Terni

Musei gratis domenica VENETO

Museo nazionale Atestino via Guido Negri, 9/c Este Padova

Museo archeologico nazionale di Adria via Badini, 59 Adria Rovigo

Museo archeologico nazionale (Barchessa di Villa Badoer) via Giovanni Tasso, 1 Fratta Polesine Rovigo

Museo nazionale Collezione Salce via Carlo Alberto, 31 Treviso Treviso

Museo nazionale di archeologia del mare strada Nuova, 80 Caorle Venezia

Concordia Sagittaria, area archeologica sotto la Cattedrale piazza della Cattedrale Concordia Sagittaria Venezia

Museo archeologico nazionale Concordiese via Seminario, 26 Portogruaro Venezia

Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Altino via S. Eliodoro, 56 Quarto d’Altino Venezia

Museo nazionale di Villa Pisani via Doge Pisani, 7 Stra Venezia

Museo archeologico nazionale della laguna di Venezia

Isola del Lazzaretto vecchio

Laguna di Venezia

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro Cannaregio, 3932 Venezia

Gallerie dell’Accademia di Venezia Dorsoduro Venezia

Museo archeologico nazionale di Venezia piazzetta S. Marco, 17/52 Venezia

Museo d’arte orientale Santa Croce, 2076 Venezia

Museo di Palazzo Grimani Castello, 4858 Venezia

Sale monumentali della Biblioteca nazionale Marciana Piazza San Marco (Ala napoleonica: ingresso dal Museo Correr) Venezia

L’elenco dei musei aderenti all’iniziativa “Io Vado al Museo | Domeniche gratuite” è consultabile sul sito www.iovadoalmuseo.it È possibile seguire @museitaliani e @mibac sui social e partecipare utilizzando gli hashtag ufficiali #IoVadoAlMuseo e #Domenicalmuseo.

Come continuare ad andare al museo senza pagare, anche senza le domeniche gratis