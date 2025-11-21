Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Costume
Costume

Miss Universo, la concorrente giamaicana cade dal palco: il concorso continua come se nulla fosse | VIDEO

Immagine di copertina

Incidente durante le fasi preliminari del noto concorso di bellezza

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Incidente durante le fasi preliminari di Miss Universo, il concorso di bellezza che quest’anno si tiene in Thailandia: durante la gara, infatti, la concorrente giamaicana è caduta rovinosamente dal palco. La rappresentante della Giamaica stava sfilando sul palco quando ha perso l’equilibrio, precipitando dal palco. Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno portato la ragazza via in barella. La gara, nonostante l’incidente, è andata avanti come se nulla fosse con un’altra concorrente che è salita sul palco subito dopo la giovane giamaicana.

Il concorso di bellezza quest’anno aveva già fatto parlare di sé per la presunta occhiataccia che Miss Israele avrebbe lanciato nei confronti di Miss Palestina. Una vicenda che era stata successivamente dalla modella israeliana, Melanie Shiraz, che aveva dichiarato: “È chiarissimo che stavo semplicemente guardando gli altri concorrenti mentre salivano sul palco”. Melanie Shiraz, quindi, aveva poi scritto sui suoi canali ufficiali: “Aggiungere un linguaggio drammatico a momenti ordinari, soprattutto quando travisa le persone, non promuove gentilezza o correttezza. Spero che in futuro ci ripensiate prima di scegliere la viralità a spese degli altri”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Costume / Gianfranco Vissani perde l'ultima stella Michelin: "Ho pianto solo per la morte di mia madre"
Costume / Falsifica certificati, si finge co-pilota e si mette al comando di centinaia di aerei
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Costume / Gianfranco Vissani perde l'ultima stella Michelin: "Ho pianto solo per la morte di mia madre"
Costume / Falsifica certificati, si finge co-pilota e si mette al comando di centinaia di aerei
Costume / Come si informano i giovani italiani: poca politica, molto digitale. E scarsa consapevolezza del rischio di fake news
Costume / Conto corrente gratuito: come funziona e quando conviene
Costume / Robert De Niro apre un hotel a Roma, la stanza più economica parte da 995 euro
Costume / L'incredibile storia dell'uomo senza sonno: "È da 62 anni che non dormo"
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Costume / Come i report aziendali aiutano a pianificare strategie più efficaci
Costume / L’automobile e la sua seconda vita: un mercato in trasformazione
Ricerca