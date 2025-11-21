Miss Universo, la concorrente giamaicana cade dal palco: il concorso continua come se nulla fosse | VIDEO

Incidente durante le fasi preliminari di Miss Universo, il concorso di bellezza che quest’anno si tiene in Thailandia: durante la gara, infatti, la concorrente giamaicana è caduta rovinosamente dal palco. La rappresentante della Giamaica stava sfilando sul palco quando ha perso l’equilibrio, precipitando dal palco. Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno portato la ragazza via in barella. La gara, nonostante l’incidente, è andata avanti come se nulla fosse con un’altra concorrente che è salita sul palco subito dopo la giovane giamaicana.

Momento de tensión en #MissUniverse 2025#GabrielleHenry, Miss #Jamaica, sufrió una fuerte caída durante su presentación y tuvo que ser retirada en camilla del escenario. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.#Oaxaca #twitteroax #Noticias pic.twitter.com/CwN1xSOvbM — La Onda Oaxaca (@LaondaOaxaca) November 19, 2025

Il concorso di bellezza quest’anno aveva già fatto parlare di sé per la presunta occhiataccia che Miss Israele avrebbe lanciato nei confronti di Miss Palestina. Una vicenda che era stata successivamente dalla modella israeliana, Melanie Shiraz, che aveva dichiarato: “È chiarissimo che stavo semplicemente guardando gli altri concorrenti mentre salivano sul palco”. Melanie Shiraz, quindi, aveva poi scritto sui suoi canali ufficiali: “Aggiungere un linguaggio drammatico a momenti ordinari, soprattutto quando travisa le persone, non promuove gentilezza o correttezza. Spero che in futuro ci ripensiate prima di scegliere la viralità a spese degli altri”.