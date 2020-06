In Trentino c’è un paese che offre case gratis

In Trentino c’è un paesino che offre case gratis per quattro anni

Un paesino che conta 296 abitanti in Trentino-Alto Adige mette a disposizione delle case gratis a chiunque voglia trasferirsi. In cambio, chiede atti di volontariato per il benessere di tutti. Siamo a Luserna, un piccolo paesino collocato a 1.300 metri nell’altopiano trentino, una meta tranquilla e pacifica per chi vuole trascorrere un periodo lontano dal caos e dallo stress di città. A lanciare l’idea delle case gratis in cambio di volontariato è stato il sindaco del paesino, Luca Nicolussi Paolaz, ex alpino. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di contrastare lo spopolamento, concedendo dunque affitto gratuito per quattro anni a coppie tra i 18 e i 40 anni. L’idea è di proporre alloggi popolari sfitti, in molti paesi del resto ce ne sono tanti disabitati da tempo.

Basti pensare che nel 1961, la cittadina era popolata da 642 persone, al momento invece può contarne circa la metà. Quello proposto a Luserna potrebbe essere un progetto pilota, replicato poi anche altrove. Chi vuole cimentarsi in questa esperienza di vita dovrà però imparare il cimbro: gli antichi coloni portarono le proprie tradizioni e la propria lingua in questi territori. “In circa sessant’anni metà delle famiglie se ne sono andate”, ha spiegato Paolaz.

Lo spopolamento delle montagne è un disagio che sta molto a cuore al governatore Fugatti: Fierozzo oggi conta 480 abitanti (“eravamo 1.000 quando io ero bambino”, racconta il sindaco Luca Moltrer). Ma perché le persone vanno via? Chi rimane deve affrontare una serie di problemi: “L’ospedale che sta lontano, il bus che passa solo al mattino presto e i costi alti che sopporta chi fa imprenditoria da queste parti”, ha spiegato Fugatti.

