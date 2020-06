Il Molise offre case-vacanza gratis quest’estate: boom di richieste da tutto il mondo

Il Molise offre case-vacanze gratis per rilanciare il turismo: boom di chiamate da tutto il mondo

Il Molise rilancia il turismo offrendo case-vacanza gratuite. La provocazione “Vieni in vacanza in Molise, ti diamo casa gratis” in meno di 24 ore ha colto nel segno e ha ottenuto un successo inaspettato. A lanciare l’iniziativa è stato il comune di San Giovanni in Galdo, che ha messo a disposizione questo bando free turistico a chi non è molisano, chi non ha parenti in Molise e per chi non ha nessuna proprietà immobiliare nella regione.

Molto presto sono arrivate telefonate da tutto il mondo: Irlanda, Spagna, Francia, Polonia, Ucraina; ma anche gli italiani hanno manifestato interesse, telefonando da Trieste, Genova, Bologna, Ragusa. L’associazione “Amici del Morrutto”, insieme al comune di San Giovanni (in provincia di Campobasso), ha quindi lanciato “Regalati il Molise”, un progetto che mette a disposizione 40 soggiorni gratuiti della durata di una settimana ciascuno tra luglio e settembre: le case messe a disposizione dagli abitanti sono sparse in tutto il comune. L’iniziativa nasce dal desiderio di dare vita ai centri e ai piccoli borghi del Molise, bellissimi ma spesso poco conosciuti. E si spera che, con il tempo, si possa creare una vera e propria rete di ospitalità a costo zero in tutta la regione, dove sono presenti case chiuse ormai da anni.

“Chi sceglierà di accettare questa ‘scommessa’ scoprirà un paese con una qualità della vita eccellente, dove tutto è ancora scandito dalla natura che circonda il borgo, un borgo che si trova tra l’altro in una posizione strategica, a 40 minuti dal mare e dalla montagna, a 2 ore da Roma e da Napoli”, questa è la provocazione lanciata dagli organizzatori del progetto. Chi vuole partecipare, oltre a dover rispettare le regole già menzionate, dovrà visitare il sito web morrutto.com e compilare il modulo da inviare poi via email entro il 20 settembre 2020.

“Regalati il Molise perché il Molise è l’abbraccio dell’ospitalità. Quella che si propone per il piacere di dirti: ecco, questo è per te, senza nulla in cambio”, hanno spiegato il presidente dell’associazione Amici del Morrutto, Stefano Trotta, e il sindaco del paese, Domenico Credico, durante la conferenza stampa.

