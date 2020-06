Essere pagati per leggere: il lavoro dei sogni per gli amanti dei libri

Il lavoro dei sogni per gli amanti dei libri

Essere pagati per leggere seduti comodamente sul divano di casa per molti potrebbe trattarsi di un sogno. E invece no, a quanto pare è realtà. A offrire il lavoro dei sogni è un’agenzia di servizi linguistici per le imprese, TransPerfect, che è alla ricerca di persone che leggano alcuni testi per un progetto sull’intelligenza artificiale.

“Le registrazioni verranno utilizzate per misurare e migliorare la qualità del software di riconoscimento vocale e le capacità degli assistenti personali. L’attività dovrebbe richiedere fino a 5 minuti più il tempo necessario per scaricare la nostra app di registrazione sul tuo dispositivo personale (circa 15 minuti in totale)”, recita l’annuncio diffuso su Linkedin.

Per mandare la propria candidatura è sufficiente rispondere all’annuncio qui. I requisiti? Basta essere maggiorenni, avere uno smartphone e sapere utilizzare le app. Il lavoro si svolgerà da remoto e in totale solitudine (un vantaggio per alcune persone). Gli speaker che verrano selezionati dovranno soltanto scaricare l’app che registrerà la loro voce in fase di lettura.

