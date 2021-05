Il successo della star di TikTok Khaby Lame non sembra fermarsi. Il 21enne di origini senegalesi, che vive a Chivasso, in Piemonte, ha ormai superato anche l’account ufficiale dell’app. In sostanza Khaby su TikTok è più seguito di TikTok.

Nel momento in cui scriviamo il ragazzo conta più di 60,8 milioni di follower, anche se nel video che ha pubblicato qualche giorno fa era ancora fermo a 54 milioni. Nel filmato Khaby si limita a comparare il numero di follower del profilo ufficiale di TikTok, nella clip fermi a 53, 6 milioni, con il suo. Nella didascalia il TikToker scrive rivolgendosi ai gestori: “Adesso è il vostro turno“. E sotto il video, lo staff dell’account di TikTok ha risposto: “È la tua app. Noi stavamo solo scrollando“.

La scorsa settimana Khaby ha superato anche il patron dell’app e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Un traguardo impressionante che il 21enne ha voluto sottolineare con un altro video nel quale il giovane fenomeno social mostra agli utenti la sua pagina e quella di Zuckerberg evidenziando la differenza di seguaci. “Boss, in solo due settimane?”, ha scritto Khaby nella didascalia del post. Il suo messaggio è arrivato al mittente, Mark Zuckerberg, infatti, gli ha risposto commentando il video con un pollice alzato, un like che è anche un messaggio di congratulazioni.

E pensare che Khaby Lame prima di sbancare sui social lavorava con le macchine a controllo numerico, con la pandemia aveva perso il lavoro. Una fortuna nella sfortuna verrebbe da dire considerando il successo che ha conquistato sul web.

