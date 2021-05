Perde il lavoro per il Covid, l’italiano Khaby diventa tiktoker e supera i follower di Zuckerberg

Khaby, il tiktoker di Chivasso supera i follower di Mark Zuckerberg

Khabane Lame, in arte Khaby, è diventato la star di TikTok. Classe 2000, di origini senegalesi, vive a Chivasso, in Piemonte, il 21enne lavorava con le macchine a controllo numerico ma con la pandemia ha perso il lavoro e si è reinventato sui social. I suoi video, nei quali non parla quasi mai, fanno impazzire i follower.

Con i suoi video ironici a soli 21 anni e in sole due settimane, Khaby ha raggiunto più di 11 milioni di follower su Instagram (su TikTok ne conta più di 46 milioni) superando il patron dell’app e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg che ne conta “solo” 7,5 milioni.

Un traguardo impressionante che Khaby ha voluto sottolineare con uno dei suoi video nel quale il giovane fenomeno social mostra agli utenti la sua pagina e quella di Zuckerberg evidenziando la differenza di seguaci. “Boss, in solo due settimane?”, scrive Khaby nella didascalia del post. Il suo messaggio è arrivato al mittente, Mark Zuckerberg, infatti, gli ha risposto commentando il video con un pollice alzato, un like che è anche un messaggio di congratulazioni.

