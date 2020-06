Imparare una lingua all’estero (anche in tempi di Covid-19)

Quante volte abbiamo ripetuto a noi stessi “Devo imparare l’inglese come si deve una volta per tutte”? Bene, ora che è passata la fase più pesante dell’emergenza Coronavirus, ma il tempo a disposizione è ancora tanto, è arrivato il momento di concentrarsi su come capitalizzare al meglio questo periodo così particolare. E imparare l’inglese attraverso un corso online potrebbe essere un’ottima occasione.

Si sa, però, che il miglior modo per apprendere una lingua resta da sempre quello di mettersi alla prova sul campo, andare in un paese straniero e buttarsi nelle conversazioni con i locali. Ma mettersi in viaggio per una meta linguistica in questo momento è ancora un problema considerando le restrizioni Covid-19 applicate da alcuni Stati negli spostamenti degli italiani all’estero.

Come conciliare allora queste due esigenze? Con il Pacchetto Duo di Kaplan International Languages, azienda leader nei corsi di lingua all’estero. Si tratta di un programma che prevede l’apprendimento dell’inglese che inizia online da casa e che continua all’estero (per quando potremo spostarci più liberamente) nelle scuole che Kaplan ha in tutto il mondo, ovviamente a un prezzo scontato per andare incontro agli studenti dopo questo periodo difficile. Meno della metà del prezzo iniziale del soggiorno.

Lezioni online da casa e viaggio all’estero

Il Pacchetto Duo, è il programma di studio ideale per chi sta iniziando a progettare una vacanza studio all’estero. Si può prenotare il soggiorno studio subito e partire più in là, non appena le limitazioni dei viaggi causate dal Coronavirus decadranno. E nel frattempo ci si può portare avanti iniziando il percorso di studio online. Il vantaggio? Gli studenti risparmiano il 50 per cento sul prezzo del corso, e diciamocela tutta: possono arrivare all’estero con più proprietà di linguaggio senza doversi vergognare di un accento non esattamente british!

Come funziona il “Pacchetto Duo” di Kaplan per imparare l’inglese

Primo step: corso online di inglese da casa. Bisogna prenotare almeno 2 settimane di corso online di inglese generale (15 ore settimanali) o di corsi intensivi e specifici (21 ore settimanali), tenuti dagli insegnanti di Kaplan in aule virtuali con studenti internazionali, inclusivi di attività sociali e accesso libero al portale online con i materiali di studio.

Secondo step: scegliere la meta per il viaggio studio all’estero. Si può a questo punto procedere bloccando il corso all’estero preferito ad un prezzo vantaggioso, scegliendo l’alloggio e la destinazione dove andare ad imparare l’inglese. È possibile beneficiare della promozione prenotando adesso il corso di inglese all’estero per partenze entro la fine dell’anno in corso.

Inoltre, Kaplan darà ovviamente la possibilità agli studenti di modificare la data di partenza del soggiorno all’estero se non sarà possibile viaggiare a causa delle restrizioni Covid-19 oppure decidere di continuare con le lezioni online. Il pacchetto include corsi di inglese generale e intensivo, oltre a corsi di preparazione ai test e corsi di Business English. Ecco un ottimo modo per sfruttare le giornate in casa e allo stesso tempo fantasticare sul prossimo viaggio! Ora non avrai più scuse per non imparare l’inglese.

