La Regina è “furiosa” per l’intervista di Harry e Meghan: Buckingham Palace prepara la “vendetta”

La reazione della Regina all’intervista di Harry e Meghan

Dopo l’annuncio della scioccante intervista rilasciata dal principe Harry e Meghan Markle, la Regina è passata al contrattacco. Nel colloquio di due ore con la star della tv americana Oprah Winfrey, i duchi di Sussex hanno rilasciato dichiarazioni che fanno tremare la Famiglia Reale: dal pensiero del suicidio di Meghan al razzismo imperante a Buckingham Palace.

Ma la Famiglia Reale non è rimasta a guardare: proprio qualche ora prima della messa in onda dell’intervista nel Regno Unito, infatti, i reali britannici proveranno a prendersi la scena giocando d’anticipo. La Regina Elisabetta II, il principe Carlo e William e Kate compariranno in tv in un programma in occasione del Commonwealth Day, che cade l’8 marzo.

La sovrana britannica inoltre non guarderà l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Lo riporta il Sunday Times, citando fonti vicine a Buckingham Palace, che hanno definito l’evento mediatico dei Sussex un “circo”, parlando di una Regina furiosa. Elisabetta II in queste ore si occuperà “solo dei suoi doveri” istituzionali e della “salute del principe consorte Filippo”, ricoverato in ospedale dopo un intervento al cuore, aggiunge il tabloid Express.

I media britannici fanno sapere che Buckingham Palace è “pronto alla ritorsione“, con nuove, presunte “rivelazioni sul comportamento” dei Sussex laddove la coppia andasse troppo oltre negli attacchi e nelle recriminazioni contro la monarchia e i suoi apparati.

