Silvio Berlusconi flirta con l’influencer Giulia De Lellis in tv: momenti di imbarazzo in studio | VIDEO

Silvio Berlusconi incontra Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo show: “Ma che bella che sei!”

Silvio Berlusconi e Giulia De Lellis insieme ospiti al Maurizio Costanzo Show. Il Cavaliere è entrato in studio, introdotto dal padrone di casa Maurizio Costanzo, facendo capolino dalla porta. È stato accolto da un grande applauso e tra il pubblico c’è anche chi si è alzato in piedi. Berlusconi ha salutato tutti gli ospiti già presenti nel salotto con una stretta di mano e avvicinandosi alla celebre influencer Giulia de Lellis, già seduta tra gli altri ospiti, ha sussurrato “Ma che bella che sei!”.

I complimenti di Silvio Berlusconi non sono mancati neanche per gli altri presenti: salutando Tina Cipollari le ha detto “Tina, incontenibile!”.

Nel noto salotto televisivo targato Mediaset in cui da sempre convivono personaggi della politica, dello spettacolo, insieme a volti meno noti, Giulia De Lellis e Silvio Berlusconi, intervistati in due momenti separati della trasmissione hanno parlato a cuore aperto, lasciando trapelare anche qualche confidenza.

Berlusconi ha parlato di attualità e di politica alternando temi seri ad altri più scherzosi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora nella nuova veste di influencer, ha invece spiegato cosa significa avere successo ai tempi dei social e ha parlato del successo del suo libro “Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza”, che ha superato le 12o mila copie vendute. Riguardo al successo editoriale, la De Lellis ha detto “Mi sono resa ci sono passati un po’ tutti (attraverso le corna ndr.) ma – ha continuato – avrei preferito un fidanzato fedele a un libro da 120 mila copie vendute”.

Berlusconi poi, riavvicinandosi a Giulia De Lellis, le ha chiesto quanti followers avesse sui social. Alla risposta “4 milioni e qualcosa” ha ribadito “Bellissima, fantastica!”.

Il fascino di Giulia De Lellis ha colpito un po’ tutti: anche Vittorio Feltri fondatore di Libero quotidiano, ospite della trasmissione, ha espresso la sua ammirazione per l’influencer, confessando anche di essere un po’ invidioso del successo del suo libro.

Immediate le reazioni sui social, che hanno spaziato dall’ammirazione per gli ospiti in studio all’ironia.

