Rivoluzione Flixtrain: ora si può viaggiare in treno a 10 euro. Ecco tutte le tratte

Flixbus sbarca sui treni: le nuove tratte di Flixtrain

Dopo i bus low cost arrivano i treni. Flixbus ha infatti lanciato anche la linea di treni a basso costo Flixtrain. Il servizio di trasporto con tratte a meno di 10 euro è già attivo in Germania dal 2018, ma ora la compagnia di trasporto internazionale ha deciso di espandersi con nuovi collegamenti e destinazioni.

I Flixtrain, verdi come i “cugini” Flixbus, escono dai confini tedeschi. In Germania i treni low cost collegano città come Stoccarda, Berlino, Colonia, Amburgo con biglietti a dieci euro e sfruttando anche il trasporto notturno.

Dopo il successo tedesco, Flixtrain guarda a nuove tratte in Europa. Le prossime certe sono in Svezia e in Francia. I primi treni verdi a basso costo saranno operativi nel paese scandinavo dalla prima metà del 2020 sulle rotte Stoccolma-Malmö e Stoccolma-Göteborg.

“In Svezia – dice la compagnia – stiamo assistendo a una domanda crescente di collegamenti ferroviari: con Flixtrain vogliamo garantire ai passeggeri svedesi un’alternativa per tutte le tasche, affidabile e di qualità, contribuendo allo stesso tempo alla transizione verso il trasporto sostenibile attualmente in atto”.

L’altra importante novità della compagnia di bus e treni è la meta in Francia. Già nella primavera del 2019, Flixtrain aveva espresso la volontà di entrare sul mercato ferroviario francese, e adesso è in procinto di essere liberalizzato.

Secondo l’agenzia specializzata FerPress, le rotte potrebbero essere Parigi-Bercy-Nizza, Parigi-Austerliz-Bordeaux, Parigi-Bercy-Tolosa e forse anche la linea ParigiNord-Bruxelles Nord.

Flixtrain in Italia

Flixtrain arriverà anche in Italia? La compagnia è stata interpellata dal Sole 24 Ore e ha escluso al momento di sbarcare con i suoi treni low cost anche nel nostro Paese. Per ora ci dobbiamo accontentare del servizio di Flixbus.

