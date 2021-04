Assessore Lega: “Fedez con lo smalto? Mio figlio lo spedirei fuori casa”. E il rapper la zittisce

″Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori di casa”. L’assessore della Lega al Commercio del comune di Macerata, Laura Laviano, ha commentato un articolo condiviso su Facebook che parla della nuova linea di smalti creata da Fedez.

Le parole della leghista hanno causato forti polemiche, così il rapper e marito di Chiara Ferragni ha deciso di rispondere all’assessora attraverso le storie di Instagram: “Mi spiace per il figlio” dice Fedez. Per poi lanciare un sondaggio in cui chiede ironicamente ai suoi 12,2 milioni di follower: “Facciamo un gioco? Indovina il partito?”. Fedez ha poi pubblicato la risposta al suo sondaggio: “Partito: Lega Salvini”, aggiungendo “Bravi! Avete vinto un poster di Pillon che fa il culturista”.

E aggiunge: “È incredibile come un semplice smalto riesca a stanare gente come questa, che poi non capisco cosa li mandi in tilt. Guardate: è bellissimo, fantastico”, chiude il rapper mostrando il dito medio (con lo smalto).

