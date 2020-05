Fedez gela Luca Parmitano: “Come funziona la masturbazione nello spazio?”

Fedez e la domanda a Luca Parmitano: “Com’è la masturbazione nello spazio?”

Nel corso dell’ultima puntata di “Muschio selvaggio”, il podcast su Youtube con Fedez e Luis Sal, è stato ospite Luca Parmitano. Il noto astronauta ha raccontato alcune vicissitudini nello spazio, e poi si è dovuto sottoporre ad alcune domande piuttosto imbarazzanti sul sesso poste dai due influencer. Il colonnello si è prestato al gioco, regalando agli spettatori momenti molto divertenti.

Fedez e lo scherzo a Chiara Ferragni

L’astronauta è tornato sulla Terra da pochi mesi dopo una missione, per cui ha potuto raccontare diversi episodi di questa esperienza. A metà intervista però Fedez ha preferito dirottare la discussione su un tema quanto meno insolito, il sesso nello spazio. “Come funziona la masturbazione nello spazio?”, hanno chiesto Luis Sal e il rapper. Dopo qualche momento di imbarazzo, Parmitano ha risposto: “A livello fisiologico non ci sono differenze, siamo tutti essere umani”.

Fedez ha poi chiesto conto di una notizia letta in passato in rete: “Ho letto che nello spazio è quasi d’obbligo masturbarsi, altrimenti si rischia una prostatite e che un astronauta è dovuto tornare sulla terra per questo motivo. È vero è è una bufala?”. L’astronauta ha quindi risposto: “Ti confesso che non gliel’ho chiesto, non sono al corrente delle sue pratiche sessuali. Da un punto di vista fisiologico però non cambia nulla e neanche dal punto di vista fisico”.

“L’aspetto sessuale non è stato ancora preso in considerazione, ma, in futuro, lo sarà quando si faranno missioni permanenti o di lunghissima durata. Sarà importante. La situazione non è però diversa dal passato, quando sulle navi militari e non c’erano solo uomini e stavano in mare per mesi. Non è mai morto nessuno, la fantasia non manca”, ha concluso Parmitano nella diretta YouTube.

