Draghi, il suo edicolante: “Compra 7/8 giornali ogni giorno: dal Fatto alla Verità”

Draghi, il suo edicolante: “Compra 7/8 giornali ogni giorno”

Matteo Stoico, edicolante di Città della Pieve, che ha come cliente Mario Draghi, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato che giornali acquista di solito il premier incaricato. “Draghi compra un po’ di tutto, fa una sorta di rassegna stampa, dal Fatto alla Verità, compra almeno sette /otto quotidiani ogni giorno. E sua moglie compra anche la Settimana Enigmistica e il Sudoku”. Acquista anche qualche giornale straniero? “Si, compra anche l’Herald Tribune ed un paio di giornali tedeschi”. E di quotidiani sportivi? “Compra soprattutto il Corriere dello Sport, perché segue la Roma, squadra per cui tifo anche io”. Parlate di calcio come due tifosi al bar? “Parliamo spesso dei giallorossi, lui è contento dell’allenatore Fonseca, gli piace perché è pacato ed educato. E poi gli piace molto anche Edin Dzeko”, ha spiegato Stoico a Un Giorno da Pecora.

