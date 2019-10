Alla discussione della tesi una dottoranda ha indossato una gonna fatta con lettere di rifiuto

Una dottoranda, lo scorso 7 ottobre, si è presentata alla discussione della tesi indossando una gonna fatta con le lettere di rifiuto che ha ricevuto negli anni.

L’idea geniale è stata di Caitlin Kirby, studentessa in scienze ambientali alla Michigan State University, Stati Uniti. La ragazza ha realizzato la gonna con 17 lettere di diniego ricevute da università e riviste accademiche, insieme alle lettere di rifiuto di borse di studio che ha ricevuto negli ultimi 5 anni.

La dottoranda ha raccontato su Twitter che il suo scopo era “riconoscere e normalizzare i fallimenti“. Rileggere quelle lettere di rifiuto e creare la gonna le ha ricordato “quanto ti devi impegnare per avere successo. E ricevere rifiuti è parte integrante del processo“.

La commissione ha apprezzato molto il gesto e la relatrice Julie Libarkin ha sottolineato l’importanza dei fallimenti e della perseveranza: “Caitlin ha accettato di provare e di non riuscire, ed è un po’ quello che facciamo in laboratorio”.

Per creare la gonna, Caitlin Kirby si è ispirata a un episodio della serie Parks and Recreation in cui Leslie Knope – il personaggio interpretato da Amy Poehler – indossa un abito da sposa realizzato con articoli di giornale scritti su di lei.

Potrebbero interessarti A 36 anni ha avuto 44 figli: la storia di Mariam, la donna più fertile del mondo La serie tv “L’Amica Geniale” è candidata ai premi Gotham Meghan Markle dimentica la bufera per il documentario: sorrisi, abbracci e niente inchini | VIDEO

Nasce la prima Scuola del Fallimento in Italia: come imparare a fallire meglio